Аферисты в сетях-7: Елена-Кристина Лебедь предупредила о опасности в сети в предверии Нового года

22 декабря 2021 16:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Аферисты в сетях-7: Елена-Кристина Лебедь предупредила о опасности в сети в предверии Нового года
Ведущая Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба Нового канала

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь напомнила, почему так важно не доверять незнакомым людям в социальных сетях.

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Предновогодний период — время, когда все ожидают чудес и верят в волшебство. К сожалению, этим пользуются мошенники, которые в последнее время особенно активизировались в социальных сетях. 

Об этом предупредила Елена-Кристина Лебедь — ведущая проекта «Аферисты в сетях».

Сейчас усиливается история с присыланием ссылочек в директ. Типа: «Примите участие в розыгрыше», «Вы что-то выиграли, перейдите по ссылке», «Я видел тебя на остановке, ты была такая классная, смотри, что я записал», «Магазин разыгрывает подарки от Дедушки Мороза»… — отметила Елена-Кристина. — Почему по ссылочкам переходить нельзя? Потому что когда вы по ним переходите, вам взламывают страничку. Сейчас грядут новогодние праздники, все ждут подарочков от Деда Мороза — народ реально начнет активно нажимать на все ссылки.

Ведущая Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала
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Будьте внимательны не только если вам пишут незнакомцы, но и когда непонятные ссылки приходят от ваших друзей — их страницы могли взломать ранее.

Запомните раз и навсегда: что бы вам не прислали в директ, под каким бы соусом это не подали, не реагируйте!!! — призывает ведущая.

Напомним, 

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