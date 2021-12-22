Аферисты в сетях-7: Елена-Кристина Лебедь предупредила о опасности в сети в предверии Нового года
Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь напомнила, почему так важно не доверять незнакомым людям в социальных сетях.
Об этом предупредила Елена-Кристина Лебедь — ведущая проекта «Аферисты в сетях».
Сейчас усиливается история с присыланием ссылочек в директ. Типа: «Примите участие в розыгрыше», «Вы что-то выиграли, перейдите по ссылке», «Я видел тебя на остановке, ты была такая классная, смотри, что я записал», «Магазин разыгрывает подарки от Дедушки Мороза»… — отметила Елена-Кристина. — Почему по ссылочкам переходить нельзя? Потому что когда вы по ним переходите, вам взламывают страничку. Сейчас грядут новогодние праздники, все ждут подарочков от Деда Мороза — народ реально начнет активно нажимать на все ссылки.
Запомните раз и навсегда: что бы вам не прислали в директ, под каким бы соусом это не подали, не реагируйте!!! — призывает ведущая.
Напомним,