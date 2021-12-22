Аферисты в сетях-7: Елена-Кристина Лебедь предупредила о опасности в сети в предверии Нового года Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Ведущая Елена-Кристина Лебедь пресс-служба Нового канала

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь напомнила, почему так важно не доверять незнакомым людям в социальных сетях.