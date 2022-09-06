Прокинься з Ектором 2022: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 03.09.2022)

Дивіться у 6 випуску проєкту Прокинься з Ектором 2022: кухню відвідав фіналіст шоу МастерШеф 11 сезон Владислав Якимець, який розповів про волонтерство у Трипіллі, мрії до війни, а також поділився планами. Окрім цього зірковий гість разом з Ектором приготував три види хліба із простих інгредієнтів, які доступні кожному. Як спекти хліб, якщо відсутні газ та електрика? Як навчитися готувати піту та лаваші? Який хліб від Ектора особливо сподобався військовим? Дивіться онлайн-проєкт Прокинься з Ектором 2022 випуск 6 від 03.09.2022.