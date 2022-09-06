Прокинься з Ектором 2022: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 03.09.2022)

6 сентября 2022 14:36 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Прокинься з Ектором 2022: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 03.09.2022)
Прокинься з Ектором 2022: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 03.09.2022)
Пресслужба каналу СТБ

3 вересня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск проєкту Прокинься з Ектором 2022. 6 випуск проєкту Прокинься з Ектором 2022 від 03.09.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожЯк ти?: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 03.09.2022)
Дивіться у 6 випуску проєкту Прокинься з Ектором 2022: кухню відвідав фіналіст шоу МастерШеф 11 сезон Владислав Якимець, який розповів про волонтерство у Трипіллі, мрії до війни, а також поділився планами. Окрім цього зірковий гість разом з Ектором приготував три види хліба із простих інгредієнтів, які доступні кожному. Як спекти хліб, якщо відсутні газ та електрика? Як навчитися готувати піту та лаваші? Який хліб від Ектора особливо сподобався військовим? Дивіться онлайн-проєкт Прокинься з Ектором 2022 випуск 6 від 03.09.2022.

6 випуск проєкту Прокинься з Ектором 2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Прокинься з Ектором 2022 дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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