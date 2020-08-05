Как сделать мыло для чувствительной кожи своими руками: пошаговая инструкция

5 августа 2020 17:00 Антонина Старовойт
Как сделать мыло для чувствительной кожи своими руками: пошаговая инструкция
Как сделать мыло для чувствительной кожи своими руками: пошаговая инструкция
pixabay.com

Далеко не каждая кожа воспринимает магазинное мыло, которое вы используете для целей гигиены.

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Чтобы решить этот вопрос, попробуйте приготовить его самостоятельно в домашних условиях  . Процесс не занимает много времени, зато потом вам не нужно будет переживать за сохранность кожи. 

Вам понадобятся: 

  • мыльная основа — 250 г;
  • сок моркови — 0,5 ч. л.;
  • концентрированный травяной отвар (ромашка, череда) — 1 ч. л.;
  • масло авокадо или абрикосовой косточки — 8 капель;
  • спирт в емкости с распылителем.

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Пошаговая инструкция: 

  1. Измельчите куски мыльной основы на терке. 
  2. Растопите до однородного состояния 100 г мыльной основы. 
  3. Далее добавьте морковный сок. 
  4. Следом поместите парочку капель авокадо в смесь.
  5. Размешайте массу до однородности. 
  6. Формочки для мыла необходимо сбрызнуть спиртом.
  7. Следом залейте мыльную массу в подготовленную емкость. 
  8. Но не заполняйте ее более, чем на треть. 
  9. Сбрызните мыльную поверхность спиртом. 
  10. Оставьте эту массу до полного застывания. 
  11. Следом растопите остатки мыльной основы.
  12. Добавьте отвар из трав и остатки масла. 
  13. Далее размешайте массу до однородного состояния. 
  14. Мыло оставьте до полного застывания в сухом месте. 

Лайфхак 

Чтобы мыло полностью напиталось всеми необходимыми веществами, дайте ему настояться в сухом месте до 6 дней. 

Напомним, 

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