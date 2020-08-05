Как сделать мыло для чувствительной кожи своими руками: пошаговая инструкция
5 августа 2020 17:00
Как сделать мыло для чувствительной кожи своими руками: пошаговая инструкция
pixabay.com
Далеко не каждая кожа воспринимает магазинное мыло, которое вы используете для целей гигиены.
домашних условиях . Процесс не занимает много времени, зато потом вам не нужно будет переживать за сохранность кожи.
Вам понадобятся:
- мыльная основа — 250 г;
- сок моркови — 0,5 ч. л.;
- концентрированный травяной отвар (ромашка, череда) — 1 ч. л.;
- масло авокадо или абрикосовой косточки — 8 капель;
- спирт в емкости с распылителем.
- Измельчите куски мыльной основы на терке.
- Растопите до однородного состояния 100 г мыльной основы.
- Далее добавьте морковный сок.
- Следом поместите парочку капель авокадо в смесь.
- Размешайте массу до однородности.
- Формочки для мыла необходимо сбрызнуть спиртом.
- Следом залейте мыльную массу в подготовленную емкость.
- Но не заполняйте ее более, чем на треть.
- Сбрызните мыльную поверхность спиртом.
- Оставьте эту массу до полного застывания.
- Следом растопите остатки мыльной основы.
- Добавьте отвар из трав и остатки масла.
- Далее размешайте массу до однородного состояния.
- Мыло оставьте до полного застывания в сухом месте.
Лайфхак
Чтобы мыло полностью напиталось всеми необходимыми веществами, дайте ему настояться в сухом месте до 6 дней.
Напомним,