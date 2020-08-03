Как правильно заморозить помидоры на зиму: пошаговая инструкция

3 августа 2020 15:30 Антонина Старовойт
Как правильно заморозить помидоры на зиму: пошаговая инструкция
Как правильно заморозить помидоры на зиму: пошаговая инструкция
Pinterest

Хотите заморозить помидоры на зиму, но не знаете, как это сделать?

Читайте такжеЧто делать, если поднялось давление: ТОП-3 продукта-помощника
Тогда обязательно прочтите следующею инструкцию по правильной заморозке овоща. А зимой сможете наслаждаться их отменным вкусом. 

Заморозка кружочками

  1. Нарежьте овощ тонкими кружочками не более 1,5 см.
  2. Затем возьмите тарелку и застелите ее пищевой пленкой. 
  3. Далее выложите на доску кружочки.
  4. Накройте их пищевой пленкой и выложите в один слой.
  5. Затем поместите их в морозильную камеру. 

Читайте такжеПолезная программа: ТОП-3 продуктов, которые заменят сахар
Заморозка в виде пюре

  1. Для начала нарежьте помидоры на несколько частей.
  2. Затем вырежьте все прожилки.
  3. Далее положите нарезанные томаты в блендер и измельчите до состояния пюре. 
  4. После этого разлейте его в формочки.
  5. Поставьте их на плотную поверхность и отправьте в морозильник.

Заморозка кусочками

  1. Прежде всего нарежьте помидоры кубиками. Они должны получиться средней величины.
  2. Также не стоит и снимать кожуру с томатов.
  3. Выстелите поверхность блюда пищевой пленкой.
  4. Выложите порезанные помидоры одним слоем и поместите в морозилку.

Напомним,

Облако тегов

Лайфхаки советы продукты питание

Материалы по теме

Хотите продлить стойкость загара - воспользуйтесь этими советами: ТОП-3 главных лайфхака
Lifestyle

Хотите продлить стойкость загара - воспользуйтесь этими советами: ТОП-3 главных лайфхака
Какие лайфхаки помогут вам поддерживать чистоту в квартире без уборки: ТОП-4 совета
Полезные советы

Какие лайфхаки помогут вам поддерживать чистоту в квартире без уборки: ТОП-4 совета
Танці з зірками-2020: рок-певец подтвердил свое участие в новом сезоне шоу
Новости

Танці з зірками-2020: рок-певец подтвердил свое участие в новом сезоне шоу
Говорит Украина: Славных предков имею, а у бедной Насти деньги забираю? (эфир от 03.08.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Славных предков имею, а у бедной Насти деньги забираю? (эфир от 03.08.2020)

Популярное на сайте

Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом

Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом
Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют

Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное видео

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2020)
Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)
Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 31.07.2020)

Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 31.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK