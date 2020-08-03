Как правильно заморозить помидоры на зиму: пошаговая инструкция
3 августа 2020 15:30
Как правильно заморозить помидоры на зиму: пошаговая инструкция
Хотите заморозить помидоры на зиму, но не знаете, как это сделать?
овоща. А зимой сможете наслаждаться их отменным вкусом.
Заморозка кружочками
- Нарежьте овощ тонкими кружочками не более 1,5 см.
- Затем возьмите тарелку и застелите ее пищевой пленкой.
- Далее выложите на доску кружочки.
- Накройте их пищевой пленкой и выложите в один слой.
- Затем поместите их в морозильную камеру.
- Для начала нарежьте помидоры на несколько частей.
- Затем вырежьте все прожилки.
- Далее положите нарезанные томаты в блендер и измельчите до состояния пюре.
- После этого разлейте его в формочки.
- Поставьте их на плотную поверхность и отправьте в морозильник.
Заморозка кусочками
- Прежде всего нарежьте помидоры кубиками. Они должны получиться средней величины.
- Также не стоит и снимать кожуру с томатов.
- Выстелите поверхность блюда пищевой пленкой.
- Выложите порезанные помидоры одним слоем и поместите в морозилку.
Напомним,