Как избавиться от морщин при помощи альгинатной маски: рецепт в домашних условиях

15 июля 2020 15:30 Антонина Старовойт
Как избавиться от морщин при помощи альгинатной маски: рецепт в домашних условиях
Как избавиться от морщин при помощи альгинатной маски: рецепт в домашних условиях
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Альгинатная маска - отличный способ дать отпор приближающимся морщинам и остановить этот процесс.

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В салонах эта процедура обычно обходится девушкам в круглую сумму. Однако, сделать маску в домашних условиях более, чем просто. Для этого вам понадобятся следующие средства. 

Ингредиенты: 

  • альгинат натрий - 2 грамма
  • теплая вода - 25 мл
  • диатомит - 10 грамм
  • хлорид кальций - ампула

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Способ создания: 

  1. Возьмите альгинат натрия и замочите в теплой  воде. 
  2. Дайте смеси настояться около 5 часов. 
  3. После истечения этого времени разведите маску такой же порцией воды 10 грамма диатомита.
  4. Затем перемешайте два раствора.
  5. Добавьте ампулу кальция. Он тут выступает пластификатором. 
  6. Хорошенько перемешайте маску еще раз. Нанесите толстым слоем на всю поверхность лица. 
  7. Смесь тщательно смешайте и сразу же наносите толстым слоем на кожу лица.
  8. Прежде чем наносить маску на веки и губы, намажьте их жирным кремом. 
  9. Ноздри лучше не затрагивать
  10. После нескольких минут маска на вашем лице может начать стягивать кожу. Не беспокойтесь по этому поводу - это вполне нормально.
  11. Спустя полчаса снимите маску. 

Совет

Наносить такую маску рекомендуется не чаще двух раз в неделю. Иначе вы можете спровоцировать аллергическую реакцию на коже. 

Напомним, 

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