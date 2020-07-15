Как избавиться от морщин при помощи альгинатной маски: рецепт в домашних условиях
15 июля 2020 15:30
Как избавиться от морщин при помощи альгинатной маски: рецепт в домашних условиях
Альгинатная маска - отличный способ дать отпор приближающимся морщинам и остановить этот процесс.
процедура обычно обходится девушкам в круглую сумму. Однако, сделать маску в домашних условиях более, чем просто. Для этого вам понадобятся следующие средства.
Ингредиенты:
- альгинат натрий - 2 грамма
- теплая вода - 25 мл
- диатомит - 10 грамм
- хлорид кальций - ампула
- Возьмите альгинат натрия и замочите в теплой воде.
- Дайте смеси настояться около 5 часов.
- После истечения этого времени разведите маску такой же порцией воды 10 грамма диатомита.
- Затем перемешайте два раствора.
- Добавьте ампулу кальция. Он тут выступает пластификатором.
- Хорошенько перемешайте маску еще раз. Нанесите толстым слоем на всю поверхность лица.
- Смесь тщательно смешайте и сразу же наносите толстым слоем на кожу лица.
- Прежде чем наносить маску на веки и губы, намажьте их жирным кремом.
- Ноздри лучше не затрагивать
- После нескольких минут маска на вашем лице может начать стягивать кожу. Не беспокойтесь по этому поводу - это вполне нормально.
- Спустя полчаса снимите маску.
Совет
Наносить такую маску рекомендуется не чаще двух раз в неделю. Иначе вы можете спровоцировать аллергическую реакцию на коже.
Напомним,