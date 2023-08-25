Римма Зюбіна назвала свої найулюбленіші кінороботи

25 серпня 2023 09:50 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Римма Зюбіна назвала свої найулюбленіші кінороботи
Акторка Римма Зюбіна
Пресслужба Нового каналу

Зірка серіалу «Зв’язок» Римма Зюбіна розповіла, про що згадує з гордістю.

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23 серпня українська акторка кіно та театру, телеведуча та громадська діячка Римма Зюбіна відсвяткувала день народження! За її плечима понад 50 театральних і 90 кіноролей. І вона не збирається на цьому зупинятися! 

Уже восени Новий канал покаже скетчком «Зв’язок», у якому Римма Зюбіна підкорюватиме серця глядачів яскравою роллю. Зі святкової нагоди зірка розповіла про знакові роботи й факап, який запам’ятала на все життя. 

Назвати кар’єрою мою акторську історію неможливо. Адже тут не ті рецепти успіху та логіки зростання в професії, як у бізнесі чи науковому середовищі. В акторській сфері не все залежить лише від здібностей і наполегливості: часто в кіно та серіалах потрібен певний типаж. І якщо ти мрієш про цю роль, а твій типаж і психофізика не підходять, то хоч як би ти вистрибував із себе – все одно не візьмуть, – ділиться Римма Зюбіна.

Акторка Римма Зюбіна / Пресслужба Нового каналу

Зірка українського кіно та театру сказала, про що згадує з гордістю.

Моїми улюбленими, знаковими роботами є фільм «Гніздо горлиці» і серіал «Люся інтерн». Однак немає ролей, якими я б особливо пишалася, – сором’язливо зазначає Римма Анатоліївна. – Найважливішим для мене було те, що в березні 2014 року, після анексії Криму, я не побоялася залишитися без роботи, грошей і заявила про свою відмову зніматися у спільних проєктах з росією. А останні півтора року взагалі неможливо ні з чим порівнювати. Зараз наше акторство – це не кар’єра, а спроби вижити.

2015 року з Риммою Зюбіною стався факап, про який вона пам’ятає й досі. 

Я забула текст вірша, який читала в філармонії на великому концерті, – пригадує акторка. – Вчила напам’ять, впевнено почала, кажу першу фразу – і капець… У руках тримала листок із віршом, підняла його, не змогла знайти потрібний рядок, все поплило перед очима, і я мало не втратила свідомість. Потім лише зрозуміла, що в мене дуже піднявся тиск, і був гіпертонічний криз. А оскільки це сталося вперше в житті, то навіть не знала, що треба пити ліки. Я й досі не розумію: чи то я текст забула, бо тиск піднявся, або ж тиск піднявся від сорому, що я забула текст (усміхається).

Акторка Римма Зюбіна / Пресслужба Нового каналу

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Зірка також зізналася Новому каналу, чи буде влаштовувати свято з нагоди 52-річчя.

Не планую відзначати день народження. Вже давно не святкую саме 23 серпня, бо весь день відповідаю на дзвінки, – каже Римма Зюбіна. – Але до війни організовувала свято 24-го! Тому можна було не стримувати емоцій – як своїх, так і гостей. Я обожнюю вечори з подружками, яких у мене багато. Тож ми могли співати й танцювати хоч до ранку, адже 24 серпня вся країна гучно святкувала День Незалежності (усміхається).

Нагадаємо, 

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