Алекс Якутов поділився кумедними спогадами про найдорожчих в його житті людей
Ведучий кулінарного реаліті «На ножах» Алекс Якутов розповів про дідусів і бабусь.
З нагоди свята Алекс Якутов розповів веселі дитячі історії.
Мій дідусь по татовій лінії був ветераном війни, командиром розвідувальної роти. Він постійно курив на балконі. А бабуся, його дружина, працювала лікаркою й воювала з ним через цю шкідливу звичку. Вона була прикольною, мала такий собі романтичний авантюризм. Коли я приїжджав до них, то постійно грав із нею в карти. Саме вона навчила мене правил найпопулярніших карткових ігор, – усміхається Алекс Якутов.
Бабуся по маминій лінії була дуже суворою. Коли вона відкривала вікно й гукала мене додому, то чув її в сусідньому дворі, – з усмішкою пригадує ведучий «На ножах». – А дідусь, її чоловік, був рибалкою. І часто брав мене з собою в поїздки. Ми їздили на класне рибне місце, де було дуже багато тараньки. Закидали десятки спінінгів і одразу ж ловили на кожен. Але якось мене чомусь почало дуже сильно нудити. Тож діду довелося покинути риболовлю й везти мене додому (усміхається).
Алекс Якутов пригадав ще одну смішну історію.
Якось я запропонував хлопцям запхати в порваний мʼяч цеглу і спостерігати, хто ж захоче його вдарити. Влаштували засаду недалеко від зупинки. От під’їхав автобус, з якого вийшов мій дід, мамин батько. Він попрямував у бік мʼяча, помітив мене й захотів дати пас. І таки вдарив по мʼячу з цегли ногою, добряче забився. Тож я навіть не знав, як повернутися додому. Тікав від діда двічі (сміється).
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