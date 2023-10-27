Алекс Якутов поділився кумедними спогадами про найдорожчих в його житті людей

Ексклюзив 27 жовтня 2023 14:57 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Алекс Якутов поділився кумедними спогадами про найдорожчих в його житті людей
Ведучий кулінарного реаліті «На ножах» Алекс Якутов
Пресслужба Нового каналу

Ведучий кулінарного реаліті «На ножах» Алекс Якутов розповів про дідусів і бабусь.

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28 жовтня українці святкуватимуть День дідусів і бабусь. За можливості обовʼязково завітайте в гості до рідних, аби влаштувати святкову вечерю, чимось допомогти або ж просто подякувати за їхню турботу. Шеф, ведучий реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов з особливим трепетом згадує своїх дідусів і бабусь. І хоч їх уже немає, згадка про рідних залишається в його серці. 

З нагоди свята Алекс Якутов розповів веселі дитячі історії.

Мій дідусь по татовій лінії був ветераном війни, командиром розвідувальної роти. Він постійно курив на балконі. А бабуся, його дружина, працювала лікаркою й воювала з ним через цю шкідливу звичку. Вона була прикольною, мала такий собі романтичний авантюризм. Коли я приїжджав до них, то постійно грав із нею в карти. Саме вона навчила мене правил найпопулярніших карткових ігор, – усміхається Алекс Якутов.

Ведучий кулінарного реаліті «На ножах» Алекс Якутов / Пресслужба Нового каналу

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У дитинстві майбутній Шеф жив у великій пʼятикімнатній квартирі разом із батьками, бабусею та дідусем по маминій лінії, а ще з тіткою і дядьком.

Бабуся по маминій лінії була дуже суворою. Коли вона відкривала вікно й гукала мене додому, то чув її в сусідньому дворі, – з усмішкою пригадує ведучий «На ножах». – А дідусь, її чоловік, був рибалкою. І часто брав мене з собою в поїздки. Ми їздили на класне рибне місце, де було дуже багато тараньки. Закидали десятки спінінгів і одразу ж ловили на кожен. Але якось мене чомусь почало дуже сильно нудити. Тож діду довелося покинути риболовлю й везти мене додому (усміхається).

Алекс Якутов пригадав ще одну смішну історію.

Якось я запропонував хлопцям запхати в порваний мʼяч цеглу і спостерігати, хто ж захоче його вдарити. Влаштували засаду недалеко від зупинки. От під’їхав автобус, з якого вийшов мій дід, мамин батько. Він попрямував у бік мʼяча, помітив мене й захотів дати пас. І таки вдарив по мʼячу з цегли ногою, добряче забився. Тож я навіть не знав, як повернутися додому. Тікав від діда двічі (сміється).

Нагадаємо, 

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