Алекс Якутов та Олександр Сугак – про мир: «Раніше був просто словом»
22 вересня 2023 16:00
Туренко Андрій
«Мирного неба над головою» – таке привітання ми чули ще задовго до початку російської навали.
І тепер ці слова набули потужного значення для всіх українців! Ми затамовуємо подих лише від думки про мир. 21 вересня, з нагоди Міжнародного дня миру, ведучий реаліті «На ножах» Алекс Якутов
та актор серіалу «Зв’язок» Олександр Сугак розповіли Новому каналу, як змінилося для них це поняття.
Алекс Якутов, ведучий реаліті «На ножах»
Ще 2014 року я усвідомив, що таке мир. Коли війна прийшла в Україну, і ворог захопив частину Донецької, Луганської областей та Крим, для мене це поняття набуло потужного сенсу. Адже мир став бажаним і омріяним! А раніше був просто словом, – каже Алекс Якутов. – Зараз для мене мир – це перемога й повернення всіх наших територій.
Олександр Сугак, актор серіалу «Зв’язок»
Якось я знайомився з творчістю Антуана де Сент-Екзюпері. Він не лише письменник і автор «Маленького принца», а й військовий льотчик, який брав участь у Другій світовій війні. Екзюпері ділився багатьма філософськими роздумами про мир, війну, життя, смерть. І мені дуже імпонує одна його фраза. Він написав, що мир – це коли все добре впорядковано. І тепер я розумію, що це справді так! Мир – це впорядковане життя: плануєш його спокійно, знаєш, що встигнеш на зустріч, і не потрібно виходити на п’ять годин раніше через можливу повітряну тривогу, – пояснює Саша Сугак. – Мир для мене – ще й відсутність страху. Зараз це відчуття притуплюється, але все одно хвилюєшся за рідних, майбутнє і за те, як мине ніч.
Актор Олександр Сугак / Пресслужба Нового каналу
Дивіться реаліті «На ножах» з Алексом Якутовим з 3 жовтня на Новому каналі! Та чекайте прем’єру скетчкому «Зв’язок» вже цієї осені на Новому.
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