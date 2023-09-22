Алекс Якутов та Олександр Сугак – про мир: «Раніше був просто словом»

«Мирного неба над головою» – таке привітання ми чули ще задовго до початку російської навали.

Алекс Якутов, ведучий реаліті «На ножах»

І тепер ці слова набули потужного значення для всіх українців! Ми затамовуємо подих лише від думки про мир. 21 вересня, з нагоди Міжнародного дня миру, ведучий реаліті «На ножах» Алекс Якутов та актор серіалу «Зв’язок» Олександр Сугак розповіли Новому каналу, як змінилося для них це поняття.

Ще 2014 року я усвідомив, що таке мир. Коли війна прийшла в Україну, і ворог захопив частину Донецької, Луганської областей та Крим, для мене це поняття набуло потужного сенсу. Адже мир став бажаним і омріяним! А раніше був просто словом, – каже Алекс Якутов. – Зараз для мене мир – це перемога й повернення всіх наших територій.

Олександр Сугак, актор серіалу «Зв’язок»

Якось я знайомився з творчістю Антуана де Сент-Екзюпері. Він не лише письменник і автор «Маленького принца», а й військовий льотчик, який брав участь у Другій світовій війні. Екзюпері ділився багатьма філософськими роздумами про мир, війну, життя, смерть. І мені дуже імпонує одна його фраза. Він написав, що мир – це коли все добре впорядковано. І тепер я розумію, що це справді так! Мир – це впорядковане життя: плануєш його спокійно, знаєш, що встигнеш на зустріч, і не потрібно виходити на п’ять годин раніше через можливу повітряну тривогу, – пояснює Саша Сугак. – Мир для мене – ще й відсутність страху. Зараз це відчуття притуплюється, але все одно хвилюєшся за рідних, майбутнє і за те, як мине ніч.

Актор Олександр Сугак / Пресслужба Нового каналу

Дивіться реаліті «На ножах» з Алексом Якутовим з 3 жовтня на Новому каналі! Та чекайте прем’єру скетчкому «Зв’язок» вже цієї осені на Новому.

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