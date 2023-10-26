«Це скіл від Бога»: що дарує усмішку акторам Дарʼї Петрожицькій, Дмитру Вівчарюку та іншим

26 жовтня відзначають неофіційне, але позитивне свято – День приємних несподіванок.

Аліна Кошарна, акторка серіалу «Звʼязок»

І сьогодні заведено робити різні чудові сюрпризи собі та іншим просто так! Головне – подарувати усмішку, яка рятує нас від стресу та негативу. А радість від несподіваного презенту чи знаку уваги залишатиметься з нами надовго. Актори серіалів Нового каналу розповіли, що їм дарує позитивні емоції.

Я обожнюю сміятись і смішити! Це якийсь скіл від Бога, що справді допомагає мені в житті впоратися з будь-чим, ще й розважити близьких мені людей. Тож я сміюся щодня. Обожнюю проводити час із подругою, з якою можу розслабитись і посміятись з дрібниць. Мій песик також змушує мене усміхатися. Ще люблю зависати в TikTok, де просто скриня зі смішними роликами. А іноді буває, що я можу вигадати якийсь жарт чи згадати його подумки, і, як крейзі-людина, усміхатися сама собі (сміється). Взагалі вважаю, що сміх – це дуже корисно. Незважаючи на всі жахливі обставини, в яких ми живемо, я захоплююся нашими людьми й тим, що ми можемо веселитися, жартувати. Це велика сила нашого народу! До речі, буквально щойно їхала додому й бачила, як жіночка йшла вулицею з відкритою усмішкою. Усміхнулася їй у відповідь, і так ми підняли настрій одна одній!

Акторка Аліна Кошарна / Пресслужба Нового каналу

Дмитро Гирявець, актор серіалу «Голова»

Щирий сміх – це один з цінних дарів. Він йде від великої любові та розуміння! Усмішка виникає або у дитини, або викликається дитиною, або вмикається тоді, коли дорослий знаходить в собі щось дитяче. Пригадую історію, як ще в студентські часи мій одногрупник посварився зі своєю коханою. І ми з хлопцями не вигадали нічого кращого, ніж підібрати повалене грозою триметрове дерево, аби наступного дня він на знак примирення його подарував. Ви правильно зрозуміли: не букет квітів, а дерево (усміхається). Так і сталося!

Актор Дмитро Гирявець / Пресслужба Нового каналу

Дарʼя Петрожицька, акторка серіалу «Будиночок на щастя»

Я усміхаюся майже завжди. Мені навіть казали, що усмішка – це моя «візитівка». Саме наші люди, їхні добро та героїзм дарують мені позитивні емоції. А ще я отримую натхнення завдяки глядачам. Під час вистав відбувається неймовірний обмін енергією!

Акторка Дарʼя Петрожицька / Пресслужба Нового каналу

Дмитро Вівчарюк, актор серіалу «Звʼязок»

Зараз мені дарують приємності мої діти. Їхні розповіді про те, що вони робили протягом дня, хто чого навчився, хто чим пишається – це викликає в мене усмішку. Вони дорослішають просто на очах! І це дуже круто. Я радію завдяки ним.

Актор Дмитро Вівчарюк / Пресслужба Нового каналу

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