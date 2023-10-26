«Це скіл від Бога»: що дарує усмішку акторам Дарʼї Петрожицькій, Дмитру Вівчарюку та іншим
26 жовтня відзначають неофіційне, але позитивне свято – День приємних несподіванок.
Аліна Кошарна, акторка серіалу «Звʼязок»
Я обожнюю сміятись і смішити! Це якийсь скіл від Бога, що справді допомагає мені в житті впоратися з будь-чим, ще й розважити близьких мені людей. Тож я сміюся щодня. Обожнюю проводити час із подругою, з якою можу розслабитись і посміятись з дрібниць. Мій песик також змушує мене усміхатися. Ще люблю зависати в TikTok, де просто скриня зі смішними роликами. А іноді буває, що я можу вигадати якийсь жарт чи згадати його подумки, і, як крейзі-людина, усміхатися сама собі (сміється). Взагалі вважаю, що сміх – це дуже корисно. Незважаючи на всі жахливі обставини, в яких ми живемо, я захоплююся нашими людьми й тим, що ми можемо веселитися, жартувати. Це велика сила нашого народу! До речі, буквально щойно їхала додому й бачила, як жіночка йшла вулицею з відкритою усмішкою. Усміхнулася їй у відповідь, і так ми підняли настрій одна одній!
Дмитро Гирявець, актор серіалу «Голова»
Дарʼя Петрожицька, акторка серіалу «Будиночок на щастя»
Я усміхаюся майже завжди. Мені навіть казали, що усмішка – це моя «візитівка». Саме наші люди, їхні добро та героїзм дарують мені позитивні емоції. А ще я отримую натхнення завдяки глядачам. Під час вистав відбувається неймовірний обмін енергією!
Дмитро Вівчарюк, актор серіалу «Звʼязок»
Зараз мені дарують приємності мої діти. Їхні розповіді про те, що вони робили протягом дня, хто чого навчився, хто чим пишається – це викликає в мене усмішку. Вони дорослішають просто на очах! І це дуже круто. Я радію завдяки ним.
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