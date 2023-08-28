Аня Трінчер розповіла, як справляється з хейтом
28 серпня 2023 11:45
Співачка Аня Трінчер
Пресслужба Нового каналу
За лаштунками шоу «Хто зверху?» співачка Аня Трінчер зізналася, чи відповідає на негативні коментарі.
Читайте також«Усі слова вилетіли з голови!»: акторка серіалу «Голова» Іра Гришак – про курйоз на кастингуЖиття знаменитостей завжди перебуває в центрі уваги. Скандали, інтриги та плітки оточують їхню буденність. Що більша популярність, то більша й армія фанатів і… хейтерів. Українська виконавиця, акторка та блогерка Аня Трінчер не виняток.
За лаштунками шоу «Хто зверху?», яке Новий канал покаже 21 з вересня, співачка розповіла, чи звертає увагу на цькування в соцмережах.
Відповідаю хейтерам доволі часто. Однак раніше впоратися з агресією в соцмережах я не вміла, – зізнається Аня Трінчер. – З цим мені допоміг психолог. Зараз активно працюю над собою і вже бачу вже великий прогрес.
Співачка Аня Трінчер / Пресслужба Нового каналу
У моєму житті був переломний момент. Якось я усвідомила, що неідеальна. І не хочу бути такою! Що можу помилятися, бути недолугою, чогось не знати, – каже співачка. – Ось цей «момент неідеальності» значно знизив градус мого життя, і я перестала так зациклюватися на негативі. Тепер, коли хейтери щось пишуть із невдоволенням, подумки говорю собі: «Ну так, можливо, я така і є – неідеальна. З ким такого не буває? Я ж людина».
Нагадаємо,