Аня Трінчер розповіла, як справляється з хейтом

28 серпня 2023 11:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Аня Трінчер розповіла, як справляється з хейтом
Співачка Аня Трінчер
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками шоу «Хто зверху?» співачка Аня Трінчер зізналася, чи відповідає на негативні коментарі.

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Життя знаменитостей завжди перебуває в центрі уваги. Скандали, інтриги та плітки оточують їхню буденність. Що більша популярність, то більша й армія фанатів і… хейтерів. Українська виконавиця, акторка та блогерка Аня Трінчер не виняток. 

За лаштунками шоу «Хто зверху?», яке Новий канал покаже 21 з вересня, співачка розповіла, чи звертає увагу на цькування в соцмережах.

Відповідаю хейтерам доволі часто. Однак раніше впоратися з агресією в соцмережах я не вміла, – зізнається Аня Трінчер. – З цим мені допоміг психолог. Зараз активно працюю над собою і вже бачу вже великий прогрес.

Співачка Аня Трінчер / Пресслужба Нового каналу

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У моєму житті був переломний момент. Якось я усвідомила, що неідеальна. І не хочу бути такою! Що можу помилятися, бути недолугою, чогось не знати, – каже співачка. – Ось цей «момент неідеальності» значно знизив градус мого життя, і я перестала так зациклюватися на негативі. Тепер, коли хейтери щось пишуть із невдоволенням, подумки говорю собі: «Ну так, можливо, я така і є – неідеальна. З ким такого не буває? Я ж людина».

Нагадаємо, 

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