Лєра Товстолєс розповіла про переселенку з Херсона, яка стала їй другою мамою
Ведуча реаліті «Кохання на виживання» Лєра Товстолєс розповіла про зйомки проєкту в Карпатах.
Ведуча реаліті та акторка «Жіночого Кварталу» Лєра Товстолєс говорить, що на природі почувається максимально комфортно, тому відчувала неабияке задоволення. А завдяки проєкту ще й отримала неймовірний бонус.
У Карпатах я знайшла другу маму. Ми жили у ґаздині, жіночки-переселенки з Херсона, яка відкрила в Карпатах власний готель. Раніше, коли я чула, що хтось говорить про другу маму, завжди думала: ну як це? У тебе вже є мама, нащо тобі друга? – з усмішкою розповідає ведуча реаліті «Кохання на виживання» Лєра Товстолєс. – Але коли в мене в житті це сталося, я почувалася дуже дивно. Мама Лєна, в якої ми жили, впродовж зйомок «Кохання на виживання» дуже піклувалася про мене. Дуже їй вдячна, тому що якби вона не стежила за моїм харчуванням, я б взагалі не їла. А так постійно тільки й чути було: «Лєро, поїж!». З нею я набрала п’ять кілограмів (сміється).
Звісно, що Карпати дуже гарні, а ще там постійно змінювалася погода. Спочатку ми знімали під дощем, а за кілька хвилин вже ставало сонячно, – згадує Лєра Товстолєс. – Але я люблю природу, дуже б хотіла жити в Карпатах, якби там були такі можливості, як у столиці. Мені подобається бути на сцені і в кадрі, та інколи дуже хочеться заховатися в горах. Що я інколи й робила, коли ми знімали «Кохання на виживання» (усміхається).
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