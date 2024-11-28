Лєра Товстолєс розповіла про переселенку з Херсона, яка стала їй другою мамою Туренко Андрій

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Ведуча Лєра Товстолєс Пресслужба Нового каналу

Ведуча реаліті «Кохання на виживання» Лєра Товстолєс розповіла про зйомки проєкту в Карпатах.