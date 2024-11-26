Григорій Решетник розповів, чи відчувають вони з дружиною ревнощі в дітей Туренко Андрій

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Ведучий Григорій Решетник Пресслужба Нового каналу

За лаштунками зйомок інтелектуально-розважального проєкту «єПитання» Григорій Решетник розповів про те, як мирить синів.