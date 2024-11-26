Григорій Решетник розповів, чи відчувають вони з дружиною ревнощі в дітей
26 листопада 2024 14:50
Ведучий Григорій Решетник
Пресслужба Нового каналу
За лаштунками зйомок інтелектуально-розважального проєкту «єПитання» Григорій Решетник розповів про те, як мирить синів.
Григорій Решетник разом із дружиною Христиною виховують трьох синів. Чоловік каже, що 11-річний Іван, 7-річний Дмитро та 3-річний Сашко дуже дружать! Але через те, що характери відчутно різняться, бувають різні ситуації.
Три хлопчики – це виклик. Особливо, коли всі разом опиняються вдома. Ми стараємося, щоб у кожного був особистий простір, гуртки та тренування, але й спільний час ввечері, у вихідні чи на канікулах є, – розповідає Григорій за лаштунками проєкту «єПитання» на Новому каналі. – Усі наші сини абсолютно різні. Хтось більш емоційний, хтось менш, хтось терплячий, а хтось не може всидіти і хвилини. Тому, звісно, у дітей бувають ревнощі чи вередування. Найголовніша порада для батьків – бути єдиним цілим. В жодному разі не конкурувати в очах дітей. Не може бути: «Тато не дозволяє, а мама дозволить». Чоловік і дружина мають бути єдиним цілим та дотримуватись однієї позиції. Звісно, може бути розподілення ролей на «доброго» та «злого» поліцейського. Але ці ролі потрібно постійно чергувати та обов'язково проговорювати це. Наприклад: якщо мама сказала, що можна пограти на приставці після читання і домашнього завдання, то й тато має це підтримувати. Це важливо! В іншому випадку є ризик конфлікту в парі. І не забувайте, що діти вміють гарно маніпулювати. Вони також дуже відчувають слабкість. Пам'ятайте про внутрішній стержень та батьківське стратегічне бачення виховання.
Григорій Решетник з дітьми / Пресслужба Нового каналу
Найголовніше, що ми завжди повторюємо синам: «Ви – найрідніші люди!» Важливо прищепити не лише любов, а й повагу один до одного. Якщо все ж сталася сварка, то, насамперед, ми привчаємо, що хлопці мають самі вирішувати свої конфлікти та суперечки. Помітили, що з роками це стає дедалі важливіше. Дайте дітям можливість відчути відповідальність за свої рішення та дії, – радить Григорій Решетник. – Якщо бачите, що сварка переходить усі межі, то включайтесь. Але не намагайтеся вирішити геть усе замість дітей. Нехай вони дадуть волю емоціям, відчують свій характер, адже мають прожити певний досвід, десь «набити шишки». Не прагніть ідеальності. Так не буває. Але важлива порада з власного досвіду: зробити висновки. Після конфлікту ми намагаємося розібратися, хто насправді винний, хто все почав, чому так сталось. Обов'язково вислуховуємо всіх, проговорюємо важливі моменти, аби таких сварок більше не траплялось, та завершуємо тему спокійно.
Григорій Решетник з дружиною та синами / Пресслужба Нового каналу
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