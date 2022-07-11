Даша Тригубова розповіла, на які кошти живе з донькою в Польщі

11 июля 2022 15:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Даша Тригубова розповіла, на які кошти живе з донькою в Польщі
Акторка Даша Тригубова
instagram.com/dasha.tregubova

Акторка Даша Тригубова розповіла, що планує з донькою продовжити акторську кар’єру в Польщі.

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Акторка Даша Тригубова розповіла, що минулого року її донька Поліна зіграла головну роль в українсько-польському фільмі. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення росії, знайомі запропонували зірці приїхати до Польщі. 

Поля провела під час зйомок декілька місяців у Польщі зі мною, татом та моєю помічницею. Донька вивчила мову, у неї тут була подружка, з якою вона знімалася. Тож Поля дуже мріяла повернутися до Варшави. Врешті сталося так, що вона навіть вчиться з подругою в одній школі, ми живемо поруч з її батьками. Минулорічне бажання доньки здійснилося, адже вона мріяла жити у Польщі, але вона не очікувала, що у такий спосіб, – розповіла артистка журналістам програми «Зірковий шлях» каналу «Україна».

Даша Тригубова з донькою / instagram.com/dasha.tregubova

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Даша зізнається, що єдина заробляє у родині, але у важкі часи у пригоді стали заробітки її дитини.

У мене були невеликі збереження і досі ще лишаються. Я звернулася до всіх, хто був мені винен, з проханням повернути гроші у перший тиждень війни, тож вони швидко віддали. Тому у мене є невеличкий запас. Це одне з найхвилюючих питань. Але я завжди у собі впевнена і все вирішу. До того ж ми з Поліною сподіваємося продовжити у Польщі кар’єру. Поліна минулого року отримала теж гонорар за українсько-польський фільм, і частина її гонорару була витрачена у перші тижні війни. Можна вважати, проїдаємо кошти дитини, – говорить актриса.

Нагадаємо, 

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