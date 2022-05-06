Де зараз перебувають Олег Винник, Потап, MONATIK та інші зірки шоу-бізнесу

6 мая 2022 16:03 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Де зараз перебувають Олег Винник, Потап, MONATIK та інші зірки шоу-бізнесу
Даша Квіткова з сином Левом
instagram.com/kvittkova

Українські знаменитості ексклюзивно для глядачів YouTube каналу «Україна» розповіли, чому і куди виїхали закордон на час війни.

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Майже у перші дні війни емігрувала до Туреччини з дітьми співачка Jamala. Спочатку вона ховалася від обстрілів у паркінгу свого будинку, а коли зрозуміла, що так більше не можна – поїхала в бік Західної України, а далі – була Туреччина.

Спочатку ми не планували виїжджати взагалі з України. Але ситуація змінювалася кожної години. Ми думали, що будемо їхати тільки у Львів, але зранку в Тернополі пролунав вибух. І це був Тернопільський аеропорт. І тоді ми вирішили: ні, краще з дітьми виїхати за кордон до сестри, – говорить Jamala журналістам каналу «Україна».

Джамала з синами / instagram.com/jamalajaaa

Зараз співачка з дітьми тимчасово мешкає у рідної сестри в Стамбулі, але і там майже не буває. Вона їздить Європою з благодійними концертами і збирає кошти для України. За участі Jamala українцям перерахували 90 мільйонів доларів.

До Італії з дітьми поїхала танцівниця Ілона Гвоздьова. Раніше Ілона разом із сім'єю жила в Ірпені. А у березні у своєму Instagram повідомила, що окупанти розбомбили її будинок. Після цього вони спочатку відправилася до Вінниці, потім на Західну Україну, а пізніше за кордон. Та на місці Ілона не сиділа. Ходила у місцеву церкву разом з італійцями та українцями збирати гуманітарну допомогу для України.

Ілона Гвоздьова з дітьми / instagram.com/ilonagvozdeva

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Слава Камінська з дітьми мігрувала до Нідерландів, але з собою взяла ще й маму. Спочатку жила у сестри, а потім орендувала готель, щоб жити окремо.

А співачка Надя Дорофєєва немає постійного місця проживання в Європі. Все через те, що активно гастролює з благодійними виступами і збирає кошти для українців.

Я не думала, що настільки буде все. Та й ніхто не думав. Зараз я їжджу постійно, перельоти, концерти. Я була у Будапешті, Лісабоні, Барселоні, де тільки не була, – коментує Дорофєєва.

Надія Дорофєєва / instagram.com/nadyadorofeeva

З початку війни перебувають у Європі Потап із Настею. Артисти ще напередодні вторгнення росії поїхали на канікули з мамами до Іспанії. І війна застала їх саме там. Настя постила фото з батьками з ресторану, а 21 лютого, за кілька днів до російської агресії, зробила пост про нову пісню.

Співак MONATIK також був не вдома, коли почалася повномасштабна війна. Він з сім’єю на той час перебував у Барселоні і сам того не бажаючи став біженцем.

Сини Дмитра Монатіка / instagram.com/monatik_official

MONATIK, як і багато хто, почав страждати на синдром вцілілого, коли ти відчуваєш провину за те, що живий чи знаходишся у безпеці. Сам артист вирішив боротися з цим, допомагаючи Україні з-за кордону.

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Тіна Кароль у перші дні війни поїхала рятуватися до Польщі. Співачка неодноразово виходила на мітинги у Варшаві, зокрема, закликаючи єднатися українців. Нині Тіна активно бере участь у благодійних заходах у Польщі,  виконує українські пісні і розповідає про ситуацію в Україні. На одному зі своїх концертів вона зібрала близько 42 мільйонів гривень на потреби ЗСУ та гуманітарну допомогу.

Виїхала з Києва і молода дружина Віктора Павліка Катя Репяхова. Вони з мамою і сином попрямували в Ізраїль, але не як біженці, а погостювати до родичів, бо планувала це зробити давно. Дорогою дружина українського музиканта робила зупинки в Словаччині, Чехії, Німеччині.

Там же сестра рідна її. Катя сама запропонувала варіант, а там сестра підтримала. Одразу зробили «виклик». Мені головне було їх відправити і далі займатися своєю справою, – говорить Віктор Павлік журналістам каналу «Україна». Співак зараз займається в Україні волонтерством.

Покинула небезпечний Київ й королева ночі Оля Полякова. Вона забрала доньок Машу і Алісу, і вирушила з ними в безпечне місце. На лазурний берег Франції до шаф-кухаря і подруги Ніки Білоцерківської. А сама відправилася гастролювати Європою і, як більшість артистів, там збирати кошти для своєї держави. Зараз планує виступити разом з Машею Єфросініною.

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Також в Україні залишилося багато зірок, хто не захотів виїздити закордон. Багатодітний тато телеведучий Григорій Решетник сказав, що його принципова позиція - залишатися на батьківщині і платити тут податки, щоб підтримувати економіку в такий непростий період.

В Україні залишилася дружина телеведучого Нікіти Добриніна Даша Квіткова, акторка Наталка Денисенко з сином, Ірина Федишин з родиною. Світлана Тарабарова з дітьми теж не виїхала, облаштувала собі тимчасове життя на Західній Україні.

А де нині перебуває улюбленець жіночих сердець Олег Винник – поки невідомо.  Він рідко робить пости в інстаграмі і за весь час, який триває війна, записав одне відео звернення.

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