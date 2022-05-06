Сергій Притула продав з аукціону картину Марії Примаченко за півмільйона доларів

6 мая 2022 13:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Сергій Притула продав з аукціону картину Марії Примаченко за півмільйона доларів
Штаб Сергія Притули
Пресслужба Нового каналу

Півмільйона доларів! У це складно повірити, але за таку суму продали на аукціоні картину всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко «Квіти виросли коло четвертого блока».

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Аукціон проводив Благодійний Фонд Сергія Притули разом з аукціонним домом «Дукат». Варто зазначити, що родина Марії Примаченко відмовилася від своїх роялті на користь українській армії.

Метою аукціону було допомогти Збройним силам України, – каже Притула. – А ще є певний символізм у тому, що саме ця картина була відібрана. Тому що це квіти, які виросли біля четвертого енергоблока, а поряд з ним орки якраз рили окопи. Все дуже взаємопов’язано.

Картина художниці Марії Примаченко «Квіти виросли коло четвертого блока» / Пресслужба Нового каналу

Витвір мистецтва 1990 року приніс у волонтерський штаб ведучого Нового каналу та громадського діяча Сергія Притули водій з його команди однодумців. Відомі українські галеристи провели оцінку полотна легендарної художниці. Стартова ціна склала п’ять тисяч доларів. Розпочався онлайн-аукціон 29 квітня, а завершився 5 травня увечері.

До початку трансляції найвища ставка сягала 80 тисяч доларів. Щойно почали прямий ефір, поточна ставка зросла до 95 тисяч доларів, – каже Сергій. – Врешті ми продали картину Марії Примаченко «Квіти виросли коло четвертого блока» за 500 тисяч доларів! Я хочу подякувати насамперед власникам картини, які принесли її у наш Фонд та запропонували продати, а гроші віддати на ЗСУ. Також хочу щиро подякувати учасникам аукціону. Не тільки тим, хто конкретно боровся ставками на фінішній прямій, а й усім, хто зареєструвався. Ви долучилися до процесу, розігріли своїми ставками цей аукціон. Вам також, не в останню чергу, ми завдячуємо тим рівнем ставки, яку отримали. Півмільйона доларів! Якщо ми скажемо, що не очікували, то це не просто правда. Це для нас шок! Учасник аукціону, який придбав картину, щиро дякуємо вам за вашу щедрість. Щиро дякуємо, що ви були наполегливі. Ви точно людина з великим добрим серцем і душею. Якщо вам буде цікаво поспілкуватися, то маякніть. Я з великим задоволенням з вами зустрінуся. Півмільйона доларів – це дуже суттєва цифра. Щиро дякуємо!

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