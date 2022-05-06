Сергій Притула продав з аукціону картину Марії Примаченко за півмільйона доларів Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

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Півмільйона доларів! У це складно повірити, але за таку суму продали на аукціоні картину всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко «Квіти виросли коло четвертого блока».