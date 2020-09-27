Звезда Джокера Хоакин Феникс впервые стал отцом
Голливудская знаменитость Руни Мара родила звезде Джокера Хоакину Фениксу первенца. Такую новость озвучили западные СМИ.
Впрочем, влюбленная парочка не спешит комментировать радостное событие. Пол ребенка и дата рождения пока остается тайной. Известные актеры не выносят личную жизнь на всеобщее обозрение уже многие годы.
Напомним,
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