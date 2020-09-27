Звезда Джокера Хоакин Феникс впервые стал отцом

27 сентября 2020 09:55 Катерина Даниленко
Звезда Джокера Хоакин Феникс впервые стал отцом
Актер Хоакин Феникс и его возлюбленная Руни Мара
социальная сеть Instagram

Голливудская знаменитость Руни Мара родила звезде Джокера Хоакину Фениксу первенца. Такую новость озвучили западные СМИ.

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Актера с его возлюбленной на улице засняли папарации, когда те садились в машину. Что примечательно, от беременного животика Руни не осталось и следа.

Впрочем, влюбленная парочка не спешит комментировать радостное событие. Пол ребенка и дата рождения пока остается тайной. Известные актеры не выносят личную жизнь на всеобщее обозрение уже многие годы.

Американская актриса Руни Мара / социальная сеть Instagram

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К слову, 35-летняя Руни и 45-летний Хоакин начали встречаться в 2012 году на съемках фильма «Она». Летом 2019 пара обручилась, а в начале весны 2020 актрису заметили с округлившимся животиком на улицах Нью-Йорка. Феникс неоднократно признавался, что Руни – та единственная, кого он искал всю жизнь.

Напомним,

Актриса Руни Мара во время беременности / социальная сеть Instagram
 

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