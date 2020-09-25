Суперкопы. Возвращение: на съемках промо сериала актера закопали в яму

Одной из главных премьер осеннего сезона на телеканале НЛО TV станет сериал "Суперкопы. Возвращение".

Уже в октябре зрителей телеканале НЛО TV ждут новые истории суперкопов во главе с начальником отделения Георгием Мамиашвили. Это будет очень интересно!

Сериал об украинских копах, которые борются с несправедливостью и своими проблемами, стал одним из любимых проектов зрителей телеканала НЛО TV, – говорит директор телеканала НЛО TV Иван Букреев. – И хотя в четвертом сезоне все сюжетные линии получили свое логическое завершение, мы не оставили без внимания просьбу наших зрителей о продолжении. Поэтому начали думать, как раскрутить историю, и сразу решили, что промо пятого сезона должно быть масштабным.

Промо для сезона «Суперкопы. Возвращение» снималось на трех различных локациях, и, хотя съемочная смена длилась достаточно долго, не обошлось без интересных и курьезных моментов: при съемке сцен с Мамиашвили (Андрей Бурым) нужно было одним кадром снять, как он выбивает двери декорации, выходит на улицу, выбрасывает ноутбук, срывает с себя одежду. Каждый дубль на одном из этапов происходило что-то незапланированное – двери рикошетили и били Андрея по ногам, ноутбук красиво разлетался, но не в ту сторону, верхняя или нижняя часть одежды не срывалась эффектным движением, а застревала на актере.

Одного из актеров вообще закопали в землю. Для Баранова (Тарас Цымбалюк) была придумана сцена, где он выскакивает как из-под земли. Для этого на съемочной площадке выкопали яму, в которую положили немного теплых одеял, и в которую закопали Тараса. Сергей Куда, который играет Шереметьева, мужественно падал в кусты и траву более 10 дублей при выполнении роли «курьера», столкнувшегося с необычной парочкой. А Цопа (Александр Погребняк) научился ездить на сигвее прямо во время съемок. Причем, делать это ему пришлось в парике и гавайской рубашке.

«Суперкопы» – один из моих любимых сериалов НЛО TV, и я надеюсь, что зрители полюбят его так же, как и я, – говорит бренд-менеджер телеканала НЛО TV Людмила Гмыря. – Герои нового сезона «Суперкопы» несколько изменились, но несмотря на личные проблемы – творческий кризис Мамиашвили, неудачную карьеру дизайнера одежды Цопы, бегство от гиперопеки мамы и тещи Марчуков – все суперкопы готовы встать на защиту интересов украинцев. Это уже не те новички, которые только познавали азы профессии, а опытные полицейские, которые знают, что нужно делать, и могут вести за собой других. Поэтому в промо мы добавили немного пафоса и героизма нашим героям, не забывая о юморе. Благодаря талантливому режиссеру Мише Звегинцеву и профессиональной команде Esse production house нам удалось реализовать задуманное. Это не просто Возвращение, это уже Супервозвращение.

Кстати, на съёмках промо не обошлось и без взрывов! Для эпизода с участием Мамиашвили (Андрей Бурым), Баранова (Тарас Цымбалюк), Шереметьева (Сергей Куда), Цопы (Александр Погребняк) и Виты Марчук (Ольга Сторожук) были задействованы пиротехники, которые в нужный момент взрывали местность позади актеров.

У нас было несколько крутых предложений и видений от различных продакшенов, но режиссер Миша Звегинцев и Esse production house лучше всех почувствовали наше желание тонко балансировать между иронией и пафосом и внесли много предложений по сюжету, стилю, музыкальному сопровождению еще на этапе обсуждения, – делится начальник службы эфирного промо телеканала НЛО TV Инна Троян. – Миша очень внимателен к деталям, поэтому все, до последнего пуговицы, цвета кроссовок, было учтено. Рассчитываем на успех сериала, в который каждый из нас вложил частичку себя.

Смотрите сериал «Суперкопы. Возвращение» уже этой осенью на НЛО TV.

Напомним,