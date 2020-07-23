Alyosha и Тарас Тополя: мы готовы к рождению дочери - ЭКСКЛЮЗИВ

Alyosha и Тарас Тополя: У нас большая детская, там для всех хватит места.

Пророческий клип

Что в этой семье будет пополнение, наблюдательные зрители заподозрили вскоре после того, как супруги сами об этом узнали. Но Алёна и Тарас не спешили комментировать быстро распространившуюся новость. А сейчас они готовы рассказать о своем счастье

Тарас, наше последнее с вами интервью было посвящено съемкам клипа на песню «Буде син». Получается, он был пророческим?

Тарас: Целенаправленно мы не работали над увеличением семьи. Но Алёна очень хотела третьего ребенка. И когда стало ясно, что ее мечта сбудется, мы обрадовались. Так что да – в некотором смысл песня стала пророческой. Вот только будет не сын, а дочка.

Алёна: Я сразу чувствую изменения в своем организме. Тесты начала делать, когда они еще ничего даже не показывали. Но когда это с тобой происходит третий раз, ты буквально в первые дни беременности безошибочно определяешь, что в тебе зарождается новая жизнь.

Никаких новых ощущений для опытной мамы?

Алёна: Разве что животик стал заметен раньше, чем прежде, – не на пятом месяце, а на втором. Я как раз была в туре, у меня такие сексуальные концертные наряды – облегающие, открытые… И тут животик! В общем, началась головная боль – что же надеть. (Смеется.) Чтобы не афишировать беременность, пришлось срочно шить новые платья, посвободнее.

Тарас: Но все равно интересное положение заметили раньше, чем мы хотели, – на совместном концерте Алёны с Владом Дарвином.

А вы долго планировали скрывать эту новость?

Столько, сколько возможно. Хочется привлекать внимание публики к музыке, а не к беременности. И потом, жизнь – сложная штука. То еще дело – рассказать всему миру, что ждешь пополнения.

Алёна, не трудно было гастролировать в новом статусе? Самочувствие не подвело?

Во время концерта ты забываешь обо всем. Только когда он заканчивается, думаешь о том, что прыгать по сцене, вообще-то, можно было бы меньше. Вот снимать клип «Торнадо» в пустыне – в Арабских Эмиратах – оказалось сложно. Не из-за жары. Там готовят такие острые блюда, что для меня было чересчур. А поскольку выбора нет, приходилось есть что дают, и настроение от этого было ужасное. Я постоянно была недовольна, ворчала…

Тарас: Зато дома, к счастью, Алёна не капризничает. Наверное, понимает, что кроме нее есть кому это делать – у нас двое детей. Конечно, иногда гормоны играют – слишком эмоционально воспринимает какие-то вещи, или наоборот – реагирует медленно. Но я это воспринимаю спокойно.

Жизнь, которая обоим нравится

На восьмом месяце бороться с капризами сыновей непросто?

Алёна: Нам помогают родители. Они вообще с первого дня, как родился старший, Роман, выручают нас. Мои даже специально приехали в Киев из Запорожья, чтобы быть на подхвате. А Тарасовы всегда рядом были. Если бы не они, мы не справились бы. Вернее, не могли бы заниматься творчеством – я так точно. А потом очень вовремя случился карантин. Я сидела дома с детьми, мы с ними сильнее сдружились. Бывает, психологическое давление со стороны обоих сложно выдержать: им что-то требуется, причем одновременно, они что-то просят – то поиграть, то почитать. А еще нужно приготовить завтрак, обед и ужин, убрать в квартире… То есть бесконечно решать бытовые моменты. С другой стороны, это такие приятные хлопоты…

На карантине у некоторых пар обострились сложности в отношениях. У себя такого не наблюдали?

Нет. Может, потому что дома мы все равно безвылазно не сидели и друг друга не доставали. Работа у нас не останавливалась – оба ездили в студию звукозаписи, по делам, могли переключиться на что-то другое. Так что Тарас мне точно не надоел.

Тарас: Нас обоих карантин застал в концертных турах, которые пришлось прервать. Лично я на тот момент давно не был дома, соскучился по Алёне и детям. Получилось, что мы за эти два месяца потеряли в деньгах, зато приобрели намного больше – имели возможность успокоиться, сбавить темп и немного пожить той жизнью, которая обоим нравится. Пересмотрели фильмы и сериалы, до которых не доходили руки, выезжали на природу, проводили много времени с детьми. В конце концов, делали с ними уроки. Нервов и времени это забирает немало! Когда вокруг печенье, чаек и прочие соблазны, сконцентрироваться на учебе сложнее, чем в школе.

Вся эта непростая ситуация с вирусом многих повергла в депрессию. Как в подобной обстановке чувствует себя будущая мама, отвечающая не только за свое здоровье, но и за маленького человечка?

Алёна: Честно говоря, я была спокойна. Понимала: если судьбе угодно, чтобы я заболела, никуда не денусь. Главное, не ждать, что все само пройдет, – сразу же обращаться к доктору и лечиться. Конечно же, при этом придерживалась всех правил безопасности. И на плановые осмотры к своему доктору не ходила – просто сдавала анализы в лаборатории, один раз сделала УЗИ и докладывала ей о результатах.

Ученый против самурая

Как воспитывать мальчиков, вы уже знаете. Готовы к тому, что с девочкой будет все немного иначе?

Ой, у нас даже с мальчиками все непредсказуемо. Характеры у них разные. Старший, Роман, чувственный, скромный, вдумчивый – как юный ученый. Иногда, конечно, тоже может пошалить. Но с тем, как умеет шалить Марко, просто не сравнить. Это у нас ураган, комок эмоций, невероятно боевой ребенок – настоящий маленький самурай. (Смеется.) Готовы ли мы к появлению в нашей семье девочки? Думаю, да – и к нежной, и к боевой.

Между собой мальчики ладят?

Могут прийти и пожаловаться друг на друга – не без этого. Но чем старше становятся, тем реже такое случается. Видимо, потихоньку приспосабливаются и учатся решать возникающие проблемы без участия родителей. А еще, наверное, не последнюю роль играет тот факт, что у них разные интересы. Рома занимается спортом, Марко обожает что-то строить из конструктора. Любимые игрушки и мультяшные персонажи тоже отличаются. Так что делить особо нечего.

Уже готовы к тому, что скоро станут старшими братьями?

Я им рассказываю, что появится сестричка и в первое время ей понадобится много моего внимания. Но при этом обязательно говорю, что ей нужна будет и их помощь. То есть приучаю не к мысли, что у нас с Тарасом останется меньше времени для сыновей, а наоборот – что должны быть рядом со мной, что они уже взрослые, умные, и я на них рассчитываю. Это работает! Им нравится чувствовать себя сильными, так что рождения сестры ждут с нетерпением. Особенно Марко: когда ему говорят, что он мамин помощник, просто светится от удовольствия.

Комнату для нового члена семьи подготовили или раньше времени ничего не делаете?

Тарас: У нас большая детская, там для всех хватит места. Но поначалу, конечно, малышка больше времени будет проводить в нашей спальне.

Карантин нарушил творческие планы представителей шоу-бизнеса. У вас к этому добавится еще и пополнение в семействе. Как будете корректировать свои графики?

Прежде всего, речь идет о наших турах. Если песню можно записать на студии и запустить в эфир даже во время карантина, то на концерте ты должен присутствовать лично. Так что Алёне пришлось переносить свои выступления на зиму 2021 года. А «Антитіла» продолжат тур осенью.

Алёна: У меня тоже осенью запланировано несколько концертов, но далеко от Киева уезжать не буду. Больше чем на 5–6 часов оставлять малышку не хочу. Нет ничего важнее ребенка. Никто же не забирает у меня возможность работать. Просто я сама себе режиссер – могу распределить творческий процесс.

А как было после рождения мальчиков?

Точно так же. Я начала выступать примерно через полтора месяца после родов. Но на гастроли детей никогда не брала. Для них это стрессовая ситуация. А вот в студии звукозаписи они были не раз. И на наших концертах в Киеве.

Случалось подстраиваться под расписания друг друга, чтобы кто-то оставался с детьми?

Это очень сложно. Да вообще нереально. У артистов сложный график, что-то скорректировать непросто.

Тарас: Вот поэтому нам и помогают бабушки с дедушками.

Значит, в няне нет необходимости?

Несколько лет она у нас была. Но когда родители Алёны переехали в Киев, отказались от ее услуг.

Традиция на паузе

Алёна, вы уже запланировали свои выступления. Уверены, что к тому моменту вернетесь в форму? Или вы сейчас строго следите за фигурой, чтобы лишнего веса не набирать?

Алёна: Как за ней уследишь на карантине?! (Смеется.) Вот вы придерживались эти два месяца диеты? Моя диета называлась «Не делай ничего, только заглядывай все время в холодильник». Обычно, когда я вся в творческом процессе, у меня днем не бывает времени нормально поесть. Поэтому перед беременностью весила 46 кг. А тут наконец-то оторвалась! Ела то, что мне нравится, столько, сколько нравится. Не боюсь поправляться. Знаю, если перестанет нравиться отражение в зеркале или цифра на весах, прекращу есть и займусь собой – на это у меня всегда хватает силы воли. Точно так же и после родов было: я дала своему организму отдохнуть и потихоньку начала приводить тело в порядок.

Чтобы интересно было заглядывать в холодильник, сначала его надо наполнить едой…

Это для меня совершенно не проблема! Готовить очень люблю. И детям нравится мне помогать. Из последнего – несколько дней назад делали вареники с творогом и вишней. А сколько всего напекли за время карантина!.. Марко нашел мою книгу с рецептами сладостей и выбирал: «Хочу это!». Правда, я не слишком доверяю книжным рецептам. Как показывает практика, в них ингредиентов или многовато указано, или наоборот, в итоге блюдо получается невкусным. Так что корректирую все с точки зрения своего опыта.

Тарас как-то рассказывал, что каждый день у вас заканчивается посиделками с бокалом вина и вкусными сырами – после того, как уложите детей спать. Скоро будет не до посиделок?

Тарас: Уже сейчас не до них. (Смеется.) Теперь мы чаще собираемся возле кроваток детей, когда читаем им сказки на ночь. Если Алёна не засыпает в процессе чтения, можем еще посидеть вдвоем на кухне. Но поскольку сейчас для нее важно высыпаться, получается это редко. Так что наша семейная традиция, можно сказать, поставлена на паузу.

Для того, чтобы супруга могла отдыхать, когда родится малышка, ей понадобится ваша помощь. Во всем может на вас рассчитывать?

У меня не сразу получилось поменять ребенку подгузник. Потом надо было наловчиться менять так, чтобы не испачкаться его содержимым. (Смеется.) И покормить детей – целая наука. А теперь все это делаю легко. Так что смогу дать ей поспать лишний часик.

Алёна: Проблема в том, что я не могу надолго доверить малыша даже Тарасу. Минут 40 глубокого сна – не дольше. А потом буду прислушиваться и ждать, когда мне снова вставать.

Как правило, женщины более терпеливы к детским капризам и выносливы, а мужчины сразу хватаются за голову. Тарас, какой была ваша реакция, когда узнали, что вас снова ожидают бессонные ночи?

Тарас: Реакция была многогранная. Уйма мыслей. Думал о том, что придется многое изменить в нашей жизни. Но я же опытный папа! (Смеется.) Так что все эти размышления быстро сменились радостью.

Текст: Людмила Козаренко