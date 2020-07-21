Популярный украинский певец будет искать невесту среди поклонниц

21 июля 2020 23:19 Александр Кива
Популярный украинский певец будет искать невесту среди поклонниц
Певец Гена Витер
пресс-служба

22 июля в продажу поступил свежий номер журнала «Теленеделя», на обложке - певец Гена Витер

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Музыкальный продюсер, который делает карьеру исполнителя, – это, согласитесь, редкость. Так что Гену Витера можно считать уникальным представителем отечественного шоу-бизнеса: в начале осени он отправится в тур по Украине 

Многие помнят вас совершенно в другом амплуа – в роли ведущего. Как получилось, что ведущий начал петь?

Начиная со старших классов я вел мероприятия, каждый год работал Дедом Морозом. Именно творческое ремесло дало мне первые деньги на карманные расходы. У меня музыкальное образование, всегда себя видел на сцене с микрофоном. А свой путь в столице начинал разными подработками, даже продавал джинсы. (Улыбается.) Потом по счастливой случайности попал в кадр с небольшой рубрикой в программе «Шоумания», а после мне предложили разработать авторский проект – так родился «Анализ крови». Я занялся телепродюсированием, но параллельно записывал песни и снимал клипы. Оглядываясь назад, понимаю, что хотел успеть все и сразу, пробовал, искал себя, свой образ. И вот уже в сентябре у меня большой украинский тур под названием «Мона Лиза».

Сейчас для меня музыка – не только душевный импульс, но и крепкая связь с моими слушательницами. Их горящие глаза – это мое сердцебиение и вдохновение. 

Сложно было начинать карьеру певца или вам, как музыкальному продюсеру, в этой сфере все знакомо и есть преимущество перед начинающими музыкантами? 

Прежде чем стать музыкальным продюсером, я поработал со многими артистами, побывал за кулисами всевозможных съемок и концертов. Понимал, что мне будет сложно конкурировать с другими представителями шоу-бизнеса, ведь они отдаются этому ремеслу 24 часа в сутки. А я работал на ТВ и карьере певца посвящал времени не так много, как хотелось бы. Зато успел попробовать себя в нескольких профессиях, открыть свой бизнес, но главное, – запомнился зрителям.

У меня была пауза, когда меня несколько лет не было ни на экранах, ни на сцене. Тайм-аут дал возможность все переосмыслить и понять, как двигаться дальше, что нести людям. И вот последние три года моя карьера в активной фазе, но уже с теми, кто близок мне по духу, с командой профессионалов. Мы ставим перед собой цели и уверено идем к ним! 

Полную версию откровенного интервью читайте в журнале «Теленеделя» №31, 2020 от 22 июля в продаже!

Журнал «Теленеделя» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины. Рекомендованная цена - 17 грн. 00 коп.

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