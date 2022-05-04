Як діяти на вулиці під час ядерного вибуху

4 мая 2022 15:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Як діяти на вулиці під час ядерного вибуху
Як діяти на вулиці під час ядерного вибуху
freepik.com

Як врятуватися під час ядерного вибуху, якщо ви знаходитесь на вулиці?

Раніше ми вже публікували загальну інструкцію, як себе поводити під час ядерного удару. Там ви знайдете рекомендації щодо укриття і безпечної зони після вибуху. У цьому матеріалі зупинимося на правилах виживання на вулиці.

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Як і раніше сподіваємося, що українцям інструкція не знадобиться.

Як не загинути під час ядерної атаки 

1. Не дивіться на спалах. 

І взагалі не витрачайте дорогоцінний час, щоб подивитися на ядерний гриб, а то нікому буде потім про нього розказувати.

Дорогоцінні секунди вам знадобляться, щоб знайти правильне місце.

2. Лягайте на землю.

Бажано знайти заглиблення або лягти позаду виступу, що врятує вас від ударної хвилі і уламків.

3. Сховайте всі відкриті частини тіла за можливості.

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Це захистить вас від опіків і травмувань. Ще одна порада — захистити вуха навушниками (якщо встигаєте це зробити до того, як опинитесь у радіусі дії ударної хвилі).

4. Дихайте тільки через маску, хустку, будь-яку тканину, щоб не отримати внутрішнє опромінення. 

Основною рекомендацією CDC у випадку радіаційної небезпеки є «sheltering in place» — негайне укриття на місці.

  • зайдіть в укриття (негайно зніміть одяг, приміть душ).
  • залишайтесь в укритті (потрібно обмежити повітря ззовні, закрити вікна, вимкнути вентилятори, кондиціонери). 
  • слідкуйте за новинами (виходити можна лише після оголошення евакуації).

Нагадаємо, 

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