Таємниці ДНК 5 сезон 4 випуск від 03.09.2023 дивитися онлайн
3 вересня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон. 4 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон від 03.09.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Незважаючи на те, що Санвел не мав права торкатися неповнолітньої родички, Наталя не заявляла на нього в поліцію. Більше того, вона зізналася, що тривалий час у неї були до нього романтичні почуття. У проєкті ви дізнаєтесь про шокуючі подробиці зі складного життя Наталії, а також побачити результати генетичної експертизи. Дивіться онлайн Таємниці ДНК 5 сезон 4 випуск від 03.09.2023.
4 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.