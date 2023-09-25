Таємниці ДНК 5 сезон 4 випуск від 03.09.2023 дивитися онлайн

25 вересня 2023 18:14 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Таємниці ДНК 5 сезон 4 випуск від 03.09.2023 дивитися онлайн
Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 03.09.2023)
Пресслужба каналу СТБ

3 вересня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон. 4 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон від 03.09.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 випуску проєкту Таємниці ДНК 5 сезон: такого в історії проєкту ще не було! Історія 19-річної Наталки стане шоком для всіх присутніх у студії. Наталя – мати-одиначка з 2-річним сином Захаром на руках. І вона майже впевнена у тому, хто є біологічним батьком хлопчика. Відносини з дядьком, чоловіком рідної тітки Наталії, почалися, коли дівчинці було всього 13 років. Тоді вони вперше поцілувалися, а за цим заняттям їх застукала тітка.

Незважаючи на те, що Санвел не мав права торкатися неповнолітньої родички, Наталя не заявляла на нього в поліцію. Більше того, вона зізналася, що тривалий час у неї були до нього романтичні почуття. У проєкті ви дізнаєтесь про шокуючі подробиці зі складного життя Наталії, а також побачити результати генетичної експертизи. Дивіться онлайн Таємниці ДНК 5 сезон 4 випуск від 03.09.2023.

4 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

 

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