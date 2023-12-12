Світ навиворіт. Україна 3 випуск від 01.12.2023 дивитися онлайн

12 грудня 2023 16:03 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Світ навиворіт. Україна 3 випуск від 01.12.2023 дивитися онлайн
Світ навиворіт. Україна: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 01.12.2023)
пресслужба каналу 1+1 Україна

1 грудня на 1+1 і на сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна з Дмитром Комаровим. 3 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна від 01.12.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 3 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна: сьогодні третина України засіяна вибухівкою, а робота простого фермера стала смертельно небезпечною. Умільці створюють власні винаходи з підручних засобів, які допомагають розміновувати поля і рятувати життя й техніку. Часом їхні досягнення вражають: українськими полями їздять трактори без водіїв, а на полігонах випробовують новітні досягнення, які можуть пришвидшити темпи розмінування країни на роки. Команда Світу навиворіт першою на власні очі побачила секретні випробування унікальної машини, яку розробили українські аграрії. Це не просто аматорський винахід. Машина розроблена на замовлення ДСНС із урахуванням досвіду аграріїв. Чи пройде винахід тест на міцність, наїхавши на справжню бойову міну, покажуть у новому репортажі. Крім того, Дмитро Комаров випробує на собі роботу сапера. А ще ми вирушимо у Славутич. Навесні 2022-го місто-супутник Чорнобильської АЕС пережило окупацію та блокаду, а його жителі опинились на межі голоду. Разом з Дмитром вони відтворять рецепт хліба блокадного Славутича – з борошна для свиней, солі для посипання доріг та пивом замість дріжджів. Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 3 випуск від 01.12.2023.

3 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Світ навиворіт з Дмитром Комаровим дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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