МастерШеф 13 сезон 3 випуск від 24.02.2024 дивитися онлайн

25 лютого 2024 13:14 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 13 сезон 3 випуск від 24.02.2024 дивитися онлайн
МастерШеф 13 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 24.02.2024)
Пресслужба каналу СТБ

24 лютого на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск 13 сезону шоу МастерШеф. 3 випуск проєкту МастерШеф 13 сезон від 24.02.2024 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожМастерШеф 13 сезон: біографія 20-ки учасників проєкту – знайомимося ближче з кожним із них
Дивіться у 3 випуску проєкту МастерШеф 13 сезон: 20-ка найкращих кулінарів-аматорів 13 сезону завітає на легендарну кухню проєкту! На учасників чекатиме командний конкурс, а також грандіозні нововведення. Вперше в історії «МастерШеф» капітани команд матимуть змогу отримати неймовірний бонус – імунітет від битви чорних! Чи легко буде учасникам самостійно домовитись, хто саме очолить команди? Ба більше, на кулінарів чекатиме майстер-клас переможниці попереднього сезону – Валерії Матрохіної! Звісно, не обійдеться без славнозвісного «але»… Що чекатиме на аматорів? Та хто не впорається з першими випробуваннями сезону? Дивіться онлайн МастерШеф 13 сезон 3 випуск від 24.02.2024.

3 випуск шоу МастерШеф 13 сезон дивіться 4 березня онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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МастерШеф 13 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 24.02.2024)
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