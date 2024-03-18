POSITIFF записав джингл для проекту «Хто знає?»
Премʼєра квіз-шоу «Хто знає?», для якого співак створив саундтрек, вже 19 березня о 20:00.
За лаштунками зйомок «Хто знає?», премʼєра якого відбудеться 19 березня о 20:00, музикант поділився деталями створення саундтреку.
До мене звернувся продюсер проєкту Нового каналу і запропонував створити прикольний індивідуальний джингл для квіз-шоу «Хто знає?» Мені розповіли деталі формату: хто ведуча, капітани команд, які студія та стилістика. Потрібно було зробити динамічний фановий трек, який буде запамʼятовуватися і «качати». У мене одразу народилася ідея, яким має бути джингл, аби він пасував загальній атмосфері шоу, – каже POSITIFF. – Записали швидко та з задоволенням. За хук (частину пісні, яка виділяється і особливо подобається слухачеві. – Прим. ред.) взяв назву проєкту. А в кінці зробив невелику кричалку зі слогану «Хто вгадає, а хто знає?»
Вона потрібна для того, щоб додати фарб і емоцій у картину. Приміром, сцена, яка ще не озвучена, відгукнеться мені менше, ніж та, яку обіграли музично, – пояснює співак. – Взагалі я великий мрійник. Все, що роблю зараз у сольній карʼєрі, і є моєю мрією. За останні два роки створив багато саундтреків до благодійних акцій і кілька джинглів для шоу. Наразі хотів би написати саундтрек або стати саундпродюсером фільму чи серіалу. Будь-якого жанру! Я вчився на театральному факультеті, тому знаю, як поєднувати музику з акторським мистецтвом.
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