Участковый с ДВРЗ 2 сезон: актер Вячеслав Довженко рассказал 5 секретов иронического детектива

Эксклюзив 21 сентября 2021 21:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Участковый с ДВРЗ 2 сезон: актер Вячеслав Довженко рассказал 5 секретов иронического детектива
Участковый с ДВРЗ 2 сезон: актер Вячеслав Довженко рассказал 5 секретов иронического детектива
пресс-служба

На телеканале ICTV состоялась премьера второго сезона иронического детектива "Участковый с ДВРЗ" с Вячеславом Довженко в главной роли.

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Казалось, история Бондаря на ДВРЗ закончилась и его ждет работа в столичном отделении. Однако герой снова оказывается на удаленном районе и продолжает борьбу с преступниками. Самое интересное о новом сезоне детектива "Участковый с ДВРЗ", как создавали ленту и все, что происходило за кадром, рассказал исполнитель главной роли.

1. В Бондаря появится серьезный враг

«Бондарь как всегда будет вечным заложником своего правдолюбия, и поэтому останется на ДВРЗ. Проспойлерю новый сезон – увеличится эффект противостояния Бондаря с крупным преступником. А еще серьезный антагонист будет не один, даже в отделении найдется недоброжелатель. Один из сотрудников моего героя будет препятствовать расследованиям. Появится ярко выраженная линия честного и коррумпированного копов».

2. Виталий Иванченко водит трамвай без дублеров

«Для съемок первой серии арендовали трамвай и управлять им пришлось моему актеру-напарнику Виталию Иванченко. Дублера не было, только водитель трамвая страховал нас во время съемок. В это время часть съемочной группы тоже была в вагоне, а я ехал с Виталием в кабине. Но довериться начинающему водителю было страшно. Виталик не растерялся и справился отлично».

3. Поджог авто снимали во дворах ДВРЗ

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«А вот мне в этом сезоне ни тракторов, ни самолетов, ни самокатов ни поручили. И даже за рулем авто не увидите Бондаря. Во втором сезоне у героя никак не будет складываться с машинами – их будут то похищать, то разбирать. Поэтому Бондарь, как настоящий участковый, будет на ногах. Зато мы сняли много экшена с поджогами авто. Снимали прямо во дворах столичного района ДВРЗ».

4. Завершение съемок праздновали дважды

«Над сериалом работали две группы, которые вели два режиссера - Дмитрий Андриянов и Тарас Рыбальченко. Когда доснимали блок серий с каждым режиссером, собирались всей командой и делали «мини-шапку» проекта. Это всегда проходило и как праздник, и как печальное расставание. Мы долгое время работали вместе одной командой по 12 часов почти ежедневно и очень привыкли друг к другу».

5. «Самое сложное в кино – это грим»

«Я человек непоседливый, и мне сложно высидеть на гриме и дождаться пока всего меня раскрасят, перебинтуют или еще что-то сделают, что надо по сценарию. Во втором сезоне мой герой почти всю серию будет ходить с красным лицом – перележит в солярии (смеется). Я в солярий не ходил, но несколько часов в гриме, чтобы все то нарисовать, пришлось сидеть».

Смотрите иронический детектив «Участковый с ДВРЗ» со вторника по четверг в 21:30 на телеканале ICTV.

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