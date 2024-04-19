Фіма Константиновський поділився зворушливими історіями про свого песика Шиву
Ведучий шоу «Поле» Фіма Константиновський розповів, чому на початку знайомства домашній улюбленець ставився до нього з обережністю.
З нагоди Дня власників домашніх тварин, який відзначають 19 березня, ведучий шоу «Поле» поділився зворушливими історіями про Шиву.
Ми з Лізою понад рік разом. Коли починали зустрічатися, то Шива жила в коханої вже два роки. І я дуже довго заслуговував довіру собачки, постійно працював над тим, щоб отримати її любов. Ніколи не бачив настільки вірних домашніх улюбленців. Шива, названа на честь індуїстського божества, постійно захищає Лізу від усіх. На початку стосунків було й таке, що мені не дозволялося навіть полоскотати кохану. Адже в ці моменти жартівливо кричали і Ліза, і я. Тоді Шива одразу прибігала, бо не розуміла, що це від радості. Крик пролунав, тому поспішала захистити. Зараз вже спокійно ставиться до цього. Та й, думаю, за цей час я напрацював на хоча б третину любові Шиви, – з усмішкою розповідає Фіма Константиновський. – Але я – точно запасний господар. Бачили ці відео, де дві людини розходяться в різні боки, починають гукати улюбленця, і собака має обрати, до кого ж піти? Так ось, я програю кожну з цих дуелей (сміється).
Зараз ми втрьох живемо у житловому комплексі, в якому більшість сусідів вигулює маленьких собачок: приміром, породи мальтіпу чи шпіц. І всі господарі лякаються, коли Шива підходить до їхніх улюбленців, бо думають, що це безпритульна тварина. Через це, на жаль, нашому песику немає з ким гратися. Тому лише ми розважаємо її. Зокрема, нещодавно купив їй червоний мʼячик, які Шива обожнює. До слова, це вже сьомий, – усміхається ведучий Нового каналу. – Ще одна річ, яка мене зворушує. Нещодавно Шиві проводили УЗД, а для цього потрібно було поголити животик. І хочу вам сказати, що поголений собачий живіт – це найкраще, чого можна торкатися для заспокоєння (сміється).
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