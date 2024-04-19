Фіма Константиновський поділився зворушливими історіями про свого песика Шиву Туренко Андрій

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Ведучий Фіма Константиновський Пресслужба Нового каналу

Ведучий шоу «Поле» Фіма Константиновський розповів, чому на початку знайомства домашній улюбленець ставився до нього з обережністю.