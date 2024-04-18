МАНКІМЕН: фінальний трейлер видатного екшену від творців «Джона Віка» та «Пастки»

Компанія Adastra Cinema рада презентувати фінальний трейлер динамічного екшену «Манкімен».

Фільм став дебютом у режисурі для номінанта на премію «Оскар” Дева Патела. Продюсерами стрічки виступив один з найбільш успішних голлівудських продюсерів та режисерів Джордан Піл («Пастка”, «Ми” та «Ноу”) та команда студії Thunder Road Безіла Іванека, яка стоїть за виробництвом таких франшиз, як «Джон Вік” та «Сікаріо”.

В США та багатьох країнах світу новий екшен-фільм випускає студія Universal, з якою у Джордана Піла підписана ексклюзивна угода після виходу оскароносної «Пастки”.

Коли світ поглинає вбивча корупція, безкарна поліція та продажні політики – одна маленька іскра здатна спалити всіх. Загадковий герой, який заробляє на життя підставними боями без правил, має єдину мету – помститися вбивцям матері, а для цього він надягає маску Ханумана – мавпоподібного божества, який є символом страху та покарання для злочинців. Він стає Манкіменом, він усюди і він прийде за кожною продажною душею, яка стоїть між ним та справедливістю.

Головну роль у своєму фільмі Дев Пател виконав особисто, пройшови той самий курс тренувань, що й Кіану Рівз при підготовці до «Джона Віка». Британський актор індійського походження отримав міжнародне визнання завдяки таким хітам, як «Мільйонер з нетрів», «Лев», «Готель Мумбаї», «Легенда про Зеленого лицаря», «Робот на ім'я Чаппі» та ін. Одну з провідних ролей у майбутньому блокбастері також грає Шарлто Коплі, який широко відомий за такими хітами, як «Район №9», «Чаклунка», «Елізіум», «Робот на ім'я Чаппі», «Команда А».

Стрічка вже стала хітом американського та міжнародного прокату. Щобільше, «Манкімен» визнаний одним з найбільш високо оцінених фільмів року. Важливо зазначити, що стрічка є офіційно однією з найрейтинговіших у жанрі екшен за всю історію світовому кінематографу.

Впливові видання Deadline, IndieWire, Rolling Stones, Vulture, Vanity Fair та багато інших роздали позитивні рецензії фільму, посилаючись на вражаючі та винахідливі екшен-сцени, побудовані насамперед не на перестрілках, а на бійках. В порівнянні йшло все – «Джон Вік», «Олдбой», «Рейд». А також виділили особливу брутальність фільму, в якому «відчувається кожен удар» та «смак крові». Дев Пател був визнаний глядачами в Х (Twitter) несподівано переконливим екшен-героєм, незважаючи на те, що це перша подібна роль зірки «Робота на ім'я Чаппі» та «Лева», а «індійський лор» виявився вдалим екзотичним сеттингом для «Манкімена».

В український прокат видатний хіт «Манкімен» виходить вже 18 квітня!

Нагадаємо,