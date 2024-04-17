Даша Астафʼєва розповіла, як до пізньої ночі чистила картоплю для військових

Чому Даша Астафʼєва не виступає під час війни?

Велика війна вплинула на життя багатьох українців. Комусь довелося покинути рідну домівку, чиїсь стосунки не витримали розлуки, а хтось змінив професію. Ведуча проекту «Хто знає?», що виходить щовівторка о 20:00 на Новому каналі, Даша Астафʼєва понад 10 років співала на сцені. І вона стала однією з тих українських зірок, хто приїхав підтримати військових і цивільних у деокупованому Гостомелі.

Однак після першого виступу, який провели на початку липня 2022 року, зрозуміла: більше не зможе цим займатися. Принаймні до перемоги України.

Памʼятаю, що дуже готувалася до виступу в деокупованому місті. Впевнена і крута, я вийшла на сцену і просто забула слова пісень, які виконувала 12 років. Пригадую, що написала їх на руках, аби підгледіти на сцені, тримаючи мікрофон. А знала ці слова, як таблицю множення! Мене можна було розбудити посеред ночі, і я б навіть тоді заспівала. Однак під час війни засоромилася виступати, – каже Даша. – Тому Гостомель для мене – кармічне місце. Саме там, коли я побачила очі військових, усвідомила, що не можу співати. Робитиму все: митиму підлогу, чиститиму картоплю. Але не виступатиму на сцені. Не можу дивитися на захисників грайливим поглядом і ніби пропонувати їм уявити флірт зі мною. Адже вони щодня бачать смерть, ризикують своїм життям.

Даша Астафʼєва з військовими / Пресслужба Нового каналу

Повномасштабне вторгнення змінило ставлення Даші не лише до професії, а й до себе. Раніше модель активно вела сторінку в Instagram, ретельно підбираючи фотографії під стиль профілю.

Та й взагалі до 24 лютого (2022 року, – прим. ред.) я так боялася, щоб хтось побачив, як я плачу або ж без мейку. А коли прийшла чистити картоплю, то мене близько двох тижнів ніхто не впізнавав. Усі були переконані, що я звичайна волонтерка. Просто приходила в кепці, спортивному костюмі, кросівках, слухала в навушниках аудіо про щоденник Анни Франк і чистила картоплю. Хоча тоді багато хто не розумів, що в цьому важливого. Адже від чищення картоплі не залежали життя інших, перемога України або те, щоб ворог не зайшов до Києва. Однак хтось прийшов волонтерити сюди, хтось пішов у тероборону – і так складається великий й міцний щит. Кожен взявся за своє й робить це, не розуміючи, прокинеться він завтра чи ні, – зазначає ведуча. – Мені мільйон разів повторювали, що я займаюся не тим. Якось Оля Полякова (виконавиця, – прим. ред.) сказала: «Ти ненормальна. Подивись на свої руки! Та ти повинна співати на сцені! Це не твоє». Або Андрій Данилко (співак, відомий під сценічним іменем Вєрки Сердючки, – прим. ред.) питав, чому я не співаю. На що відповіла йому: «Не можу – і все. Не відчуваю, що маю робити це».

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