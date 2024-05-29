Володимир Дантес пригадав експерименти, які підкорили його під час зйомок у шоу «Хто знає?»
29 травня 2024 12:20
Співак Володимир Дантес
Пресслужба Нового каналу
Співак Володимир Дантес розповів про хімію у «Хто знає?».
«Хто знає?» більшість експериментів знімали заздалегідь, а деякі ведуча квіз-шоу Даша Астафʼєва проводила наживо в студії.
Одним із зачарованих хімією був капітан команди в «Хто знає?» Володимир Дантес.
У школі я взагалі не запамʼятав хімію. Вона була для мене складною, а заняття не подобалися. На жаль, під час мого навчання не викладали так яскраво й цікаво, як зараз, – зазначає Володимир Дантес. – А взагалі обожнюю хімічні експерименти. Вони для мене магічні, тому я, як дитина, захоплююсь і не відводжу погляду.
Володимир Дантес на зйомках / Пресслужба Нового каналу
Також запамʼяталося запитання про те, як плоскі черви вирішують, хто з них мама, а хто тато. Відповідь – фехтують пенісами. Це було в перші знімальні дні. А ще про кіз, які пукають! (Усміхається.) До слова, різні запитання про кіз були своєрідною червоною лінією, бо їх ставили в кожній програмі, – з усмішкою пригадує капітан у «Хто знає?»
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