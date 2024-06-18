Даша Астафʼєва розповіла про свій новий робочий досвід

18 червня 2024 11:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Даша Астафʼєва розповіла про свій новий робочий досвід
Ведуча Даша Астафʼєва
Пресслужба Нового каналу

Перед кожним мотором у квіз-шоу «Хто знає?» Даша Астафʼєва читала скоромовки та ховала телефон подалі.

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Її знають як модель, співачку, акторку, а віднедавна – ще й як ведучу! Даша Астафʼєва модерувала гру в 13 випусках інтелектуально-розважального проєкту «Хто знає?» І в разі потреби втихомирювала незмінних капітанів команд – Вову Дантеса та Фіму Константиновського.

За це її ніжно прозвали «пані з батогом». Однак шоу Нового каналу «Хто знає?» стало для Даші першим і не найпростішим досвідом у ролі ведучої. 

Мені як дівчині, яку завжди вважали зарозумілою та легковажною, було важливо не підвести саму себе. Довести насамперед собі, що впораюся. Коли побачила графік зйомок, зрозуміла, що це ще той челендж. Так хвилювалася перед стартом, що захворіла. А це суттєво додало перешкод, – відверто ділиться Даша Астафʼєва. – Навіть не памʼятаю перший знімальний день через стрес. На другий усвідомила: якщо не відпущу все накопичене напруження та не почну кайфувати від процесу, імпровізувати, жартувати й дивувати присутніх, то ця робота не має сенсу. Тож підкріпила все постійними вправами, які допомагають впевненіше і вправніше почуватися, прибрала телефон на знімальні дні, а результат уже всі бачили.

Ведуча Даша Астафʼєва / Пресслужба Нового каналу

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Окрім жартів та імпровізації глядачі «Хто знає?» звернули увагу й на образи Даші, захоплюючись її красою та стилем у коментарях на YouTube Нового каналу. Вона розповіла, як підбирала вбрання разом із командою стилістів.

Дуже важливим було не концентруватися на зовнішності, не підкреслювати мою жіночність та сексуальність. Під час перших примірок я обирала більш брутальні образи, які й ношу в житті. Але смак і професійні навички команди стилістів все одно потягнули в бік того, що не сховати й від чого не втекти, – додала ведуча «Хто знає?»

Нагадаємо, 

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