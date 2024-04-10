Маша Єфросиніна розповіла, які правила порушує задля втілення бажань

10 квітня 2024 12:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Маша Єфросиніна розповіла, які правила порушує задля втілення бажань
Ведуча Маша Єфросиніна
Пресслужба Нового каналу

Які «заборонені» задоволення має Маша Єфросиніна?

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Ми не можемо завжди бути продуктивними. Тому на допомогу нашій психіці приходять guilty pleasures, завдяки яким розслабляємося і долаємо стрес. А ще сором через «заборонену» насолоду посилює почуття задоволення. Адже тістечко здається значно смачнішим під час дієти, мʼясні страви більше хочеться, коли на посту, а грати в компʼютерні ігри цікавіше до самого ранку. Телеведуча Маша Єфросиніна звертається до таємних слабкостей лише в препогані дні.

За лаштунками зйомок шоу «єПитання», свіжі випуски якого виходять щопонеділка о 20:00 на Новому каналі, зірка назвала свої guilty pleasures. А ще описала ідеальний вечір після важкого робочого дня.

Іноді зйомки, зустрічі або заходи можуть тривати до пізнього вечора. І тоді я втомлена заповзаю додому та мрію про те, щоб у холодильнику було щось з їжі. Але вчасно опановую себе й не їм, – розповідає Маша. – А ще обовʼязково йду змивати весь макіяж, бо вдома не сприймають мене в такому вигляді. І чоловік навіть не поцілує, поки я не вмиюся.

Маша Єфросиніна на зйомках

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Та інколи ведуча скасовує плани та влаштовує домашній відпочинок. Для неї це – «заборонене» задоволення, яке допомагає відновити запаси енергії.

Моє справжнє guilty pleasure – це провалятися в ліжку з серіалом дуже довго. Особливо, якщо в мене був жахливий день. Таке трапляється вкрай рідко. Але час від часу я собі дозволяю і роблю це з задоволенням. А ще можу порушити свої правила харчування. І тоді в раціоні зʼявляється солоденьке, кукурудзяні чіпси. Я просто обожнюю солодку карамель! Але залишаю її тільки як guilty pleasure, – з усмішкою додає інтервʼюєрка.

Нагадаємо, 

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