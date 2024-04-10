Маша Єфросиніна розповіла, які правила порушує задля втілення бажань

Які «заборонені» задоволення має Маша Єфросиніна?

Ми не можемо завжди бути продуктивними. Тому на допомогу нашій психіці приходять guilty pleasures, завдяки яким розслабляємося і долаємо стрес. А ще сором через «заборонену» насолоду посилює почуття задоволення. Адже тістечко здається значно смачнішим під час дієти, мʼясні страви більше хочеться, коли на посту, а грати в компʼютерні ігри цікавіше до самого ранку. Телеведуча Маша Єфросиніна звертається до таємних слабкостей лише в препогані дні.

За лаштунками зйомок шоу «єПитання», свіжі випуски якого виходять щопонеділка о 20:00 на Новому каналі, зірка назвала свої guilty pleasures. А ще описала ідеальний вечір після важкого робочого дня.

Іноді зйомки, зустрічі або заходи можуть тривати до пізнього вечора. І тоді я втомлена заповзаю додому та мрію про те, щоб у холодильнику було щось з їжі. Але вчасно опановую себе й не їм, – розповідає Маша. – А ще обовʼязково йду змивати весь макіяж, бо вдома не сприймають мене в такому вигляді. І чоловік навіть не поцілує, поки я не вмиюся.

Маша Єфросиніна на зйомках

Та інколи ведуча скасовує плани та влаштовує домашній відпочинок. Для неї це – «заборонене» задоволення, яке допомагає відновити запаси енергії.

Моє справжнє guilty pleasure – це провалятися в ліжку з серіалом дуже довго. Особливо, якщо в мене був жахливий день. Таке трапляється вкрай рідко. Але час від часу я собі дозволяю і роблю це з задоволенням. А ще можу порушити свої правила харчування. І тоді в раціоні зʼявляється солоденьке, кукурудзяні чіпси. Я просто обожнюю солодку карамель! Але залишаю її тільки як guilty pleasure, – з усмішкою додає інтервʼюєрка.

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