Зірка серіалу «Зв’язок» Аліна Кошарна зізналася, чому уникає зимових видів спорту

Ексклюзив 17 січня 2025 14:57 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Зірка серіалу «Зв’язок» Аліна Кошарна зізналася, чому уникає зимових видів спорту
Акторка Аліна Кошарна
Пресслужба Нового каналу

Акторка Аліна Кошарна розповіла про снігові розваги.

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Зима – це чудовий час для незабутніх пригод та активного відпочинку. Особливо якщо вона сніжна. Недарма щороку у третю неділю січня у світі відзначають День снігу. 

Акторка серіалу «Зв’язок» Аліна Кошарна зізналася: попри нелюбов до холодів вона обожнює, коли все навколо вкриває пухнаста біла ковдра. 

Я не фанатка зими, але люблю сніг, отаке поєднання, – сміється Аліна Кошарна. – Сніг обожнюю, бо він додає якогось вайбу сірим будням, можна сказати, що я його трішки романтизую.

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Акторка поділилася, що зимовий екстрим її лякає. А от з’їхати з гірки, використовуючи підручні засоби, – це залюбки.  

Загалом до активних видів спорту взимку я пасивна, бо боюсь, якщо чесно. Але обожнюю санчата, а якщо їх немає, то завжди під рукою знайдеться пакет: шукаєш гірку, сідаєш на пакет, і настрій +100 одразу! Ми ще в дитинстві на шинах каталися, теж було весело, – з усмішкою розповідає Аліна Кошарна. – А нещодавно ми з колегами побачили засніжену гірку. І ніби ж дорослі люди, але знайшли той самий пакет і згадали дитинство. Скажу вам, що такі дитячі прояви у дорослому віці – кайф! Дозволяйте це й собі.

Нагадаємо, 

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