«VIP Тернопіль»: Новий канал готує прем'єру гумористичного шоу
Цієї весни Новий канал покаже гумористичний проєкт «VIP Тернопіль», який точно буде без зупину смішити глядачів. Зустрічайте Таньку, Володьку та всіх учасників команди, які принесуть з собою гарний настрій.
Раніше ми називалися «Внуки Івана Пулюя», бо перша частина команди навчалася і виступала в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя. Але майже ніхто не оголошував повністю, тому називали нас просто ВІП, – усміхається директор і капітан команди Віктор Гевко.
Що чекає на глядачів? Іронічні монологи, пародії, імпровізації з залом і, звісно, багато смішних моментів зі знаменитостями. Окрім постійних учасників шоу – Віктора Гевка, Тетяни Песик, Тараса Стадницького, Михайла Бучковського, Дениса Фаріончука та Миколи Борсука – щоразу на сцені з'являтимуться зіркові гості.
У «VIP Тернопіль» багато різноманітних рубрик: покажемо класичні номери і пародії, виконаємо авторські пісні, прем'єри деяких з них будуть якраз під час телеконцертів на Новому, виступимо зі стендапом від Володьки та проведемо особливу рубрику «Інстахуліган», під час якої трошки побешкетуємо над Instagram наших знаменитостей, – розповідає Тарас Стадницький, виконавець ролі Володьки і сценарист.
Гумор «VIP Тернопіль» – це українська душа із західним колоритом. Ми сміємося з буденних ситуацій, з курйозів у стосунках. Це гумор, який близький кожному, в якому глядач зможе впізнати себе! – пояснює комікеса.
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