«VIP Тернопіль»: Новий канал готує прем'єру гумористичного шоу

Цієї весни Новий канал покаже гумористичний проєкт «VIP Тернопіль», який точно буде без зупину смішити глядачів. Зустрічайте Таньку, Володьку та всіх учасників команди, які принесуть з собою гарний настрій.

«VIP Тернопіль» – це «старожили» українського гумору. Колектив розпочав свій шлях ще 2005 року під назвою «Внуки Івана Пулюя». З того часу команда пройшла великий шлях – від виступів в університеті до власного прайм-шоу на Новому каналі.

Раніше ми називалися «Внуки Івана Пулюя», бо перша частина команди навчалася і виступала в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя. Але майже ніхто не оголошував повністю, тому називали нас просто ВІП, – усміхається директор і капітан команди Віктор Гевко.

«VIP Тернопіль»: Новий канал готує прем'єру гумористичне шоу / Пресслужба Нового каналу

Що чекає на глядачів? Іронічні монологи, пародії, імпровізації з залом і, звісно, багато смішних моментів зі знаменитостями. Окрім постійних учасників шоу – Віктора Гевка, Тетяни Песик, Тараса Стадницького, Михайла Бучковського, Дениса Фаріончука та Миколи Борсука – щоразу на сцені з'являтимуться зіркові гості.

У «VIP Тернопіль» багато різноманітних рубрик: покажемо класичні номери і пародії, виконаємо авторські пісні, прем'єри деяких з них будуть якраз під час телеконцертів на Новому, виступимо зі стендапом від Володьки та проведемо особливу рубрику «Інстахуліган», під час якої трошки побешкетуємо над Instagram наших знаменитостей, – розповідає Тарас Стадницький, виконавець ролі Володьки і сценарист.

«VIP Тернопіль»: Новий канал готує прем'єру гумористичне шоу / Пресслужба Нового каналу

У чому полягає родзинка шоу? Розповіла резидентка «VIP Тернопіль» Тетяна Песик.

Гумор «VIP Тернопіль» – це українська душа із західним колоритом. Ми сміємося з буденних ситуацій, з курйозів у стосунках. Це гумор, який близький кожному, в якому глядач зможе впізнати себе! – пояснює комікеса.

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