Фіма Константиновський розповів про залаштункові фішки «Поля»: «Виходив під гімн Ліги Чемпіонів»

27 серпня 2025 16:05 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Ведучий Фіма Константиновський
Пресслужба Нового каналу

Ведучий Фіма Константиновський пропонує провести вечір середи з Новим каналом і премʼєрою третього сезону гри, в яку грає вся країна! Вмикайте улюблене «Поле» 27 серпня о 20:00.

Справжня битва розумів наближається! «Поле» втретє готується перевірити українців на інтелект, логіку, стратегію та удачу. Тут кожна секунда квіз-дуелі може стати вирішальною, а кожна помилка – фатальною. Та кому зі 108 гравців все ж вдасться підкорити «Поле» й піти з призом у 250 тисяч гривень? Вмикайте Новий канал щосереди о 20:00 і дізнавайтеся! 

В очікуванні премʼєри третього сезону незмінний модератор Фіма Константиновський розкрив секрети знімального процесу, про які знає лише він, команда та учасники. То яке воно – «Поле» очима ведучого?

Хочу насамперед зазначити, що я футбольний фанат. Тому навіть під час зйомок «Поля» часто порівнюю виліт гравців або ж перебіг квіз-дуелі з футбольним матчем. У третьому сезоні, який побачите вже сьогодні на Новому, вирішив піднімати собі настрій і бадьоритися перед кожним випуском, а саме – виходити під гімн Ліги Чемпіонів, – з усмішкою каже Фіма. – Думаю, для гравців цей музичний початок теж був символічним, адже вони виходять на «Поле» (усміхається). Тому і провів таку аналогію й веселив себе щоразу.

Зйомки шоу «Поле» / Пресслужба Нового каналу

Під час зйомок гри, в яку грає вся країна, було багато різних приколів, додає зірка проектів Нового.

Ще один з них повʼязаний з виїздом нашого оператора Саші. Коли розпочиналася дуель, відкривалася хвіртка (тканина, якою прикривали вхід на знімальний майданчик, аби не потрапляло світло, – прим. ред.), і він виїжджав на середину «Поля» з великою камерою, яку ми прозвали «кракен». Під час роботи над третьою грою сезону команда вмикала йому різні пісні з популярних фільмів, серіалів, – усміхається ведучий Нового. – Загалом, атмосфера на зйомках «Поля» була крутезна. Усі гравці підтвердять мої слова. Команда приколювалася постійно! Ми встигали і працювати, і знімати, і робити це весело.

Нагадаємо, 

