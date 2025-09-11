Осінній телесезон на 1+1 Україна: улюблені проєкти, захопливі українські та світові серіали, культові кінохіти та яскраві прем’єри

На 1+1 Україна стартує новий осінній сезон, в якому покажуть улюблені проєкти, захопливі українські та світові серіали, культові кінохіти та яскраві прем’єри. Глядачі побачать історії, що надихають, дарують світло.

Сніданок з 1+1

Щодня з 6:30 до 10:30 на телеканалі 1+1 Україна глядачів головного ранкового проєкту країни «Сніданок з 1+1» очікують свіжі актуальні новини та події, експертні думки та поради, що налаштовують на продуктивний день.

Клуб 1% (другий сезон)

5 жовтня о 21:00 на 1+1 Україна відбудеться премʼєра другого сезону проєкту для кмітливих «Клуб 1%». Тут успіх вимірюється не стільки знаннями, як умінням мислити критично, швидко й нестандартно. За короткий час проєкт став світовим феноменом і справжнім хітом в Україні. Учасники нового сезону – люди з найрізноманітніших професій: фахівець з інформаційних технологій, блогер, модель, тату-майстер, футбольний арбітр, співак, чемпіон України з тайського боксу, електромонтажник, фінансист, танцівниця, олімпійський чемпіон, лікар-терапевт, військовий капелан, агроном, слідчий поліції, банкір, хормейстер, листоноша, військовий, комунікаційний експерт ООН в Україні.

Також на глядачів чекає сюрприз – спеціальний зірковий випуск «Клубу 1%», в якому 100 відомих українців (актори, співаки, спортсмени, інфлюенсери) змагатимуться за звання найкмітливішого. Призовий фонд кожного випуску – 100 тисяч гривень, які можна витратити на реалізацію мрії.

Жіночий лікар. Нове життя (третій сезон)

З 15 вересня о 20:00 улюблений український медичний серіал повертається на екрани. На глядачів очікують нові серії «Жіночого лікаря. Нове життя». Михайло Гончар опиняється перед складним вибором між минулим та майбутнім. Які нові обставини змусять талановитого лікаря переосмислити своє життя? Тим часом Андрій Балюк та Лілія Ластівка готуються стати батьками, однак на пару чекають нові випробування.

У продовженні найпопулярнішого українського медичного серіалу глядачі побачать улюблених акторів: Андрія Ісаєнка, Тараса Цимбалюка, Надію Левченко, Славу Красовську, Олексія Нагрудного, Ольгу Кіяшко, Олексу Зоріна, Олександру Пишну, Кирила Прокопчука, Ярослава Шахторіна.

Зворотний напрямок

29 вересня о 20:00 на телеканалі 1+1 Україна відбудеться прем’єра нової захопливої історії «Зворотний напрямок» від творців серіалу «Реванш», який минулого року став одним із найпопулярніших українських телепроєктів.

Доля зводить Романа і Дарину за обставин, які вони ніколи б не обрали самі. Вимушений шлюб стає для них випробуванням, адже замість кохання вони відчувають лише взаємну ненависть. Життя під одним дахом та очікування дитини перетворюється на постійну боротьбу характерів, де кожен день – це нове протистояння. Але чи зможуть вони встояти перед обставинами? І чи не виявиться, що саме ця «гра у війну» є насправді початком великих почуттів?

У головній жіночій ролі – молода українська акторка Олеся Надєєва, для якої «Зворотний напрямок» стане першою головною роллю у фільмографії. Її партнером на екрані буде зірка «Коли ти вийдеш заміж?» Павло Текучев, також у серіалі з’являться відома за «Ніхто не ідеальний» Тетяна Злова та актор Олександр Піскунов, якого глядачі знають за фільмами «Кіборги» та «Крути 1918».

Таємниці Архівів

Цієї осені на 1+1 Україна відбудеться прем'єра проєкту власної розробки, який поєднує напружений сюжет, глибокий історичний контекст і сучасні технології.

Серіал «Таємниці архівів» розповідає про команду спеціального слідчого підрозділу, яка розкриває сучасні злочини, корені яких сягають в історичне минуле. Вони використовують інноваційні інструменти: ШІ, 3D-сканування, криптографію, ДНК-аналіз і цифрову обробку архівів. Головний герой – Роман Коляда, історик-антрополог із нестандартним підходом до слідства. Йому допомагають криміналіст “старої школи” Іван Самойлович та IT-фахівчиня Олена Потоцька, яка створила унікальну систему штучного інтелекту АРХІ. Герої долають розбіжності в поглядах і методах, щоб знайти ключі до найскладніших загадок, викрити злочинців і довести, що справедливість не має терміну давності.

У головних ролях – Юрій Дяк, відомий за серіалами «Козаки. Абсолютно брехлива історія» та «Ніхто не ідеальний», зірка легендарного «Шоу Довгоносиків» та серіалу «Зв’язок» Віктор Андрієнко, а також талановита акторка театру «Чорний квадрат» Олександра Панасевич.

Учениця Мольфара

Восени покажуть новий сезон «Учениці мольфара». На глядачів очікують нові історії, де головна героїня Христина завдяки своєму унікальному дару допомагатиме людям знайти шлях до зцілення та вирішення власних проблем.

Спираючись на багатовікові українські традиції, досвід предків та знання старого Мольфара, його учениця не залишить тих, хто втратив орієнтир, наодинці та доведе, що навіть у найскладніших ситуаціях – завжди є вихід.

Агентство

Вже скоро на телеканалі 1+1 Україна відбудеться премʼєра американського детективного суперхіта «Агентство», де Олександр Рудинський зіграв українського військового поряд з голлівудськими зірками Річардом Гіром, Майклом Фассбендером та іншими. Продюсером серіалу виступив Джордж Клуні.

Серіал розповідає історію агента під прикриттям. Після шести років небезпечної роботи спецагент ЦРУ під кодовим ім’ям Марсіанин повертається до штаб-квартири в Лондоні, намагаючись адаптуватися до мирного життя. Та спокій триває недовго – на нього чекають особисті та професійні випробування: невирішене минуле, загроза викриття та нова місія, здатна змінити не лише його долю, а й хід світової політики.

Світ навиворіт. Україна

У новому сезоні улюбленого тревел-шоу, премʼєра якого відбудеться 10 жовтня, «Світ навиворіт. Україна» Дмитро Комаров продовжить пошуки сили українців. Глядачі побачать секрети українських довгожителів, унікальні різдвяні звичаї, про які ще ніколи не чули, золоту лихоманку в Карпатах і закритий світ ромів.

Що робить українців сильними? Дивіться в новому сезоні «Світ навиворіт. Україна» вже зовсім скоро на «1+1 Україна».

Вечірній Квартал

Восени щосуботи ввечері на глядачів чекатимуть нові випуски «Вечірнього Кварталу». Актори підготували програму з номерами, які даруватимуть усмішки, підтримку й тепло у цей непростий час. На сцені звучатиме тематичний гумор, а також зворушливі музичні виступи.