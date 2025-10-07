Зважені та щасливі 10 сезон 2 випуск від 05.10.2025 дивитися онлайн
7 жовтня 2025 11:54
Юлія Туренко
Пресслужба каналу СТБ
05.10.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 2 випуск 10 сезону шоу Зважені та щасливі. 2 випуск проєкту Зважені та щасливі 10 сезон від 05.10.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 2 випуску проєкту Зважені та щасливі
10 сезон: командний забіг довжиною в 3 кілометри з перешкодами стане нагодою перевірити не швидкість, а силу духу, взаємну підтримку та здатність діяти разом. А ще учасники вперше поділяться болючими історіями, які колись змусили їх втратити віру в себе. Тут герої проєкту у безпечному просторі наважуються відверто розповісти про свій досвід. Хто з учасників зізнається, що вживав вату, щоб зменшити апетит? І хто опинився під тиском власної матері через вагу? Дивіться онлайн Зважені та щасливі 10 сезон 2 випуск від 05.10.2025.
