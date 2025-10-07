Зважені та щасливі 10 сезон 2 випуск від 05.10.2025 дивитися онлайн

Зважені та щасливі 10 сезон 2 випуск від 05.10.2025 дивитися онлайн
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 05.10.2025
Пресслужба каналу СТБ

05.10.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 2 випуск 10 сезону шоу Зважені та щасливі. 2 випуск проєкту Зважені та щасливі 10 сезон від 05.10.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 2 випуску проєкту Зважені та щасливі 10 сезон: командний забіг довжиною в 3 кілометри з перешкодами стане нагодою перевірити не швидкість, а силу духу, взаємну підтримку та здатність діяти разом. А ще учасники вперше поділяться болючими історіями, які колись змусили їх втратити віру в себе. Тут герої проєкту у безпечному просторі наважуються відверто розповісти про свій досвід. Хто з учасників зізнається, що вживав вату, щоб зменшити апетит? І хто опинився під тиском власної матері через вагу? Дивіться онлайн Зважені та щасливі 10 сезон 2 випуск від 05.10.2025.

2 випуск шоу Зважені та щасливі 10 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Зважені та щасливі дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

Зваженi та щасливi телешоу Даніель Салем відео Марина Боржемська телешоу 2025 Зважені та щасливі 10 сезон Олексій Новіков шоу онлайн

