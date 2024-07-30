«Неймовірні дуети»: стало відомо, хто став фінальним наставником шоу

30 липня 2024 10:50 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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«Неймовірні дуети»: стало відомо, хто став фінальним наставником шоу
«Неймовірні дуети»: стало відомо, хто став фінальним наставником шоу
Пресслужба Нового каналу

16 найталановитіших аматорів отримають шанс заспівати з кумиром на сцені шоу «Неймовірні дуети».

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21 серпня о 20:00 Новий канал запремʼєрить «Неймовірні дуети», де стати популярним не виходячи з дому – реально! У кожному випуску талант-шоу вісім артистів відбиратимуть двох найкращих, з якими готуватимуться до спільного виступу. Їм допомагатимуть експерти зі світу шоу-бізнесу – стилісти, постановники номеру, викладачі вокалу, саундпродюсери і ведучий «Неймовірних дуетів» Євген Таллер. 

Сім відомих виконавців, серед яких MONATIK, Оля Полякова, гурт TVORCHI, Kola, MÉLOVIN, Wellboy та солістка Kazka Олександра Заріцька, вже обрали учасників. А замикає коло зіркових наставників Jerry Heil! Співачка ексклюзивно для Нового каналу описала ідеального кандидата на місце в «Неймовірних дуетах».

Музика – це повітря для душі, яке потрапляє туди крізь тіло. Якщо виконання відгукнеться мурахами чи стукотом ноги в такт пісні, то це буде означати, що артист говорить однією мовою з моєю душею. Тому й обиратиму тілом, – каже Jerry Heil.

Співачка Jerry Heil / Пресслужба Нового каналу

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Маючи за плечима багато яскравих дуетних робіт, виконавиця також поділилася секретами успішної співпраці. 

У партнерстві часто буває компроміс. Проте в музиці, коли створюється дует різних артистів, кожному потрібне унікальне місце. Ніхто не повинен підлаштовуватися, адже виконавці мають звучати органічно та природньо, – наголошує співачка. – Якщо цього не досягти, твір звучить штучно й не викликає співпереживань. Отже, не досягає основної мети.

Нагадаємо, 

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