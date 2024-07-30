«Неймовірні дуети»: стало відомо, хто став фінальним наставником шоу
16 найталановитіших аматорів отримають шанс заспівати з кумиром на сцені шоу «Неймовірні дуети».
Сім відомих виконавців, серед яких MONATIK, Оля Полякова, гурт TVORCHI, Kola, MÉLOVIN, Wellboy та солістка Kazka Олександра Заріцька, вже обрали учасників. А замикає коло зіркових наставників Jerry Heil! Співачка ексклюзивно для Нового каналу описала ідеального кандидата на місце в «Неймовірних дуетах».
Музика – це повітря для душі, яке потрапляє туди крізь тіло. Якщо виконання відгукнеться мурахами чи стукотом ноги в такт пісні, то це буде означати, що артист говорить однією мовою з моєю душею. Тому й обиратиму тілом, – каже Jerry Heil.
У партнерстві часто буває компроміс. Проте в музиці, коли створюється дует різних артистів, кожному потрібне унікальне місце. Ніхто не повинен підлаштовуватися, адже виконавці мають звучати органічно та природньо, – наголошує співачка. – Якщо цього не досягти, твір звучить штучно й не викликає співпереживань. Отже, не досягає основної мети.
Нагадаємо,