ДНК. Свої 4 сезон 2 випуск від 08.09.2024 дивитися онлайн

13 вересня 2024 21:46 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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ДНК. Свої 4 сезон 2 випуск від 08.09.2024 дивитися онлайн
ДНК. Свої 4 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 08.09.2024
Пресслужба каналу СТБ

8 вересня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск проєкту ДНК. Свої 4 сезон. 2 випуск проєкту ДНК. Свої 4 сезон від 08.09.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 2 випуску проєкту ДНК. Свої 4 сезон: зворушлива історія Юлії, яка з донькою змушена була тікати від війни. Жінка виїхала з прифронтової Костянтинівки, що на Донеччині, навесні 2022 року. Відтоді Юля працює у Празі на заводі й вперше за понад два роки приїхала на батьківщину заради втілення заповітної мрії. Героїня проєкту виросла у прийомній сім’ї. За час війни жінка втратила батька, якого надзвичайно любила, чоловіка та багатьох друзів. Найбільшою мрією Юлії є знайомство зі своєю біологічною родиною, про яку вона нічого не знає. Жінка звернулася до програми СТБ ДНК. Свої 4 сезон, щоб відшукати кровних родичів, а також давнього друга дитинства з дитячого будинку. Пам’ять про нього жінка пронесла через усе життя. Чи вдасться відшукати біологічну сім’ю Юлії? Чи зустрінуться давні друзі дитинства? І ким виявиться хлопчик з дитячого будинку, теплі почуття до якого Юля зберігає донині, – просто другом чи рідним братом? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 4 сезон 2 випуск від 08.09.2024.

2 випуск проєкту ДНК. Свої 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту ДНК. Свої дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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