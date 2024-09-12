ДНК. Свої 4 сезон: Юля з Костянтинівки шукає хлопця, якого вважає рідним братом

8 вересня о 22:00 в ефірі телеканалу СТБ у проєкті ДНК. Свої 4 сезон, ведучою якого є Тетяна Висоцька, українці побачать історію 26-річної Юлі з прифронтової Костянтинівки, що на Донечинні.

Дівчина хоче віднайти біологічну родину, а також здійснити найзаповітнішу мрію – знайти хлопчика з дитячого будинку, якого вона запам’ятала на все життя, і з яким пронесла почуття спорідненості через довгі роки. Юля припускає, що він міг бути не просто другом, а рідним братом, з яким її незаконно роз’єднали.

З початком великої війни Юлія разом з донькою Альбіною евакуювалася за кордон, буквально на добу розминувшись з трагедією на Краматорському вокзалі. Відтоді вони проживають у Празі, де жінка працює на заводі. Юлія сумує, що останніми роками вона втратила багатьох близьких людей. А саме – прийомного батька, якого дуже любила, коханого чоловіка, від якого народила доньку, друзів. В безпечній, проте чужій для неї країні часто відчуває себе самотньою та безпорадною.

Повернутися на Батьківщину Юлю змусила давнішня мрія – відшукати біологічних родичів. Як розповіла дівчина Тетяні Висоцькій, прийомний батько за життя так і не відкрив родинну таємницю – хто вона та з якого саме дитячого будинку було здійснене удочеріння. А прийомна мати навідріз відмовляється говорити на цю тему.

Це не єдине бажання, яке привело мене в вашу студію. Я хочу ще віднайти хлопчика з дитячого будинку, якого запам’ятала на все життя, і почуття спорідненості душ з яким, пронесла ці всі роки, – каже Юля.

Жінка припускає, що він міг бути не просто другом, а рідним братом.

Тож ким доводиться їй той хлопчик з далекого дитинства – другом чи рідним братом? Та що покаже надскладне розслідування проєкту про справжню біологічну родину Юлії? Дивіться у другому випуску проєкту «ДНК. Свої» на телеканалі СТБ.