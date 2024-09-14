МастерШеф 14 сезон 4 випуск від 14.09.2024 дивитися онлайн

14 вересня 2024 18:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 14 сезон 4 випуск від 14.09.2024 дивитися онлайн
МастерШеф 14 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 14.09.2024
Пресслужба каналу СТБ

14 вересня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск 14 сезону шоу МастерШеф. 4 випуск проєкту МастерШеф 14 сезон від 14.09.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 випуску проєкту МастерШеф 14 сезон: на цьому тижні учасникам доведеться виборювати не лише білий фартух, а і робоче місце. Адже всі поверхні будуть зайняті. На кухні працюватимуть ревізори. Це випробування справедливо можна назвати без права на помилку. Хтось готує, а хтось – шукає кулінарні помилки, ціна яких, – робоче місце.

Крім того, аматори поділяться на п’ять команд. А капітани разом із суддями дегустуватимуть результат роботи суперників. Вже на початку шляху учасники покажуть справжні наміри – вилучати найслабших і об’єднуватися в коаліції. Хто не впорається? Дивіться онлайн МастерШеф 14 сезон 4 випуск від 14.09.2024.

4 випуск шоу МастерШеф 14 сезон дивіться онлайн 23 вересня на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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