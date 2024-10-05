МастерШеф 14 сезон 7 випуск від 05.10.2024 дивитися онлайн
5 жовтня 2024 18:30
Юлія Туренко
МастерШеф 14 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 05.10.2024
instagram.com/masterchefstb
5 жовтня на СТБ і на сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск 14 сезону шоу МастерШеф. 7 випуск проєкту МастерШеф 14 сезон від 05.10.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 7 випуску проєкту МастерШеф
14 сезон: цього тижня на аматорів чекатиме один за найпоетичніших конкурсів! А також не менш поетична гостя – переможниця попереднього сезону МастерШеф Аліна Бурик! Учасники поділяться на команди, а після – отримають рецепти страв, які мають приготувати, але… частина рецепта буде зашифрована! Аматори мають скористатись або власною кулінарною логікою, або… збіркою поезій! Чи зрозуміють вони, що саме мають приготувати? Що про зміни в житті розповість переможниця МастерШеф 13 сезон Аліна Бурик? Та що ще чекатиме на учасників цього тижня? Дивіться онлайн МастерШеф 14 сезон 7 випуск від 05.10.2024.
7 випуск шоу МастерШеф 14 сезон дивіться онлайн 14 жовтня на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.