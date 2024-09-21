ДНК. Свої 4 сезон 3 випуск від 15.09.2024 дивитися онлайн

21 вересня 2024 21:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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ДНК. Свої 4 сезон 3 випуск від 15.09.2024 дивитися онлайн
ДНК. Свої 4 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 15.09.2024
Пресслужба каналу СТБ

15 вересня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск проєкту ДНК. Свої 4 сезон. 3 випуск проєкту ДНК. Свої 4 сезон від 15.09.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожДНК. Свої 4 сезон: Сільголова з обов’язками партизана розшукує врятованих ним військових
Дивіться у 3 випуску проєкту ДНК. Свої 4 сезон: Юля шукає біологічних родичів і давнього друга дитинства з дитячого будинку. Експерти проєкту ДНК. Свої 4 сезон розшукали Сашка, з яким Юля перебувала в сиротинці. Хлопець із радістю прийшов до студії, щоб зустрітися з давньою подругою, яка на все життя закарбувалася у дитячій пам’яті. Як склалося життя Сашка після того, як його всиновили і їхні шляхи розійшлися? Чому молоді люди пронесли теплі почуття одне до одного через усе життя? І ким вони виявляться насправді: друзями дитинства чи рідними братом і сестрою? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 4 сезон 3 випуск від 15.09.2024.

3 випуск проєкту ДНК. Свої 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту ДНК. Свої дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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