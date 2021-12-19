DZIDZIO признался, свободно ли сейчас его сердце

19 декабря 2021 07:20 Туренко Андрей
DZIDZIO признался, свободно ли сейчас его сердце
Певец DZIDZIO
instagram.com/dzidzio

Певец DZIDZIO заговорил о новых отношениях после развода.

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Весной 2021 года в личной жизни DZIDZIO произошли серозные перемены. После двадцати лет брака 38-летний певец развелся со своей женой Ярославой.

После расставания пара сумела сохранить дружеские отношения. Более того, певец преподнес экс-супруге дорогой подарок - большую квартиру за Киевом.

А в своем недавнем интервью DZIDZIO решился прокомментировать свой нынешний статус. По словам артиста, он сейчас не влюблен, а пытается больше находить времени для себя.

Я стал замечать очень много мелких важных вещей, больше разных людей. Чаще звоню маме, племянникам. Начал уделять внимание себе. В магазин захожу, покупаю что-нибудь одеться, подарки людям. Я делал это так же и раньше, но я упустил много всего. А сейчас я обратил внимание на себя и на то, что мне нравится. Не кому-нибудь, а вот что именно мне. Нравится готовить себе поесть, наблюдать за людьми, – говорит певец и признается, считает ли себя счастливым, – Сейчас стараюсь им быть. Не может каждый человек сказать – я счастлив. Мы учимся, каждый из нас, если честно говорить. Если нечестно, скажу: «Да, я счастлив, посмотрите, у меня микрофон, студия, первый рейтинг». Это неправда. Я работаю, чтобы быть счастливым. Я думаю, что каждый человек даст такой ответ.

Певец DZIDZIO / instagram.com/dzidzio
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Также звездный детектив шоу «МАСКА» рассказал, какой должна быть его будущая избранница.

Она должна быть мила сердцу моему. Вот мне достаточно, чтобы я любил человека ни за что. И чтобы меня любили не за мою популярность, не за мои достижения. Знаешь, есть взгляд в глаза. И узнал человека, потому что мы когда-то договорились. Поэтому я, наверное, когда такое увижу, на ухо тебе первому расскажу, - поделился DZIDZIO в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Певец DZIDZIO / instagram.com/dzidzio
Напомним,

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