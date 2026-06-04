Дуже страшне кіно 6: у Києві відбувся допрем’єрний показ комедійного горору

Головна сенсація фільму «Дуже страшне кіно 6» – повернення оригінального акторського складу та його творців!

Днями столичний кінотеатр «Планета Кіно» у ТРЦ River Mall перетворився на епіцентр ностальгії та гучного сміху. Тут відбувся ексклюзивний допрем’єрний показ довгоочікуваного продовження культової пародійної франшизи – «Дуже страшне кіно 6».

Це перша нова частина серії за останні 13 років (попередня виходила ще 2013-го). В український прокат стрічка офіційно виходить 4–5 червня 2026 року, але київські глядачі та зіркові гості вже встигли оцінити повернення легенди.

Про що фільм?

Через двадцять шість років після втечі від загадкового маніяка в масці головні герої знову опиняються у центрі абсолютного хаосу. Цього разу під удар пародій потрапили одразу кілька найгучніших сучасних горор-франшиз. Творці стрічки обіцяють ще більше абсурдного гумору, несподіваних жартів та відвертого висміювання попкультури.

Головна сенсація фільму – повернення оригінального акторського складу та його творців! Брати Марлон і Шон Веянси знову взялися за справу, а на екрани повернулися улюблені персонажі: Сінді (Анна Феріс), Бренда (Реджина Голл), Шорті та Рей.

Автори одразу заявили, що в новій частині «немає нічого святого»: окрім висміювання свіжих жахастиків, вони сміливо пройшлися по сучасних суспільних трендах, зокрема й по «культурі скасування».

На які фільми чекати пародії?

Стрічка буквально перенасичена відсиланнями до популярних горорів останніх років. Уважні глядачі помітять жорсткий та кумедний стьоб над такими хітами, як «Крик 6», «М3ҐАН», «Пастка», «Усміхайся», «Жахливий» та «Довгоніг» ($Longlegs$). Зокрема, одна з перших сцен повністю висміює події «Крику 6» та розгортається у переповненому метро.

Перші відгуки

Допрем’єрний показ зібрав чимало медійних гостей та відомих блогерів, які сумували за фірмовим чорним гумором франшизи. Фільм тримав зал у постійному тонусі, а вибухи сміху не вщухали до самих титрів.

Своїми яскравими враженнями після перегляду поділилася відома українська блогерка Міла Кузнєцова:

«Це просто розрив, я так давно не сміялася в кінотеатрі! Фільм дуже сподобався – чистий кайф, абсурд і ностальгія. Дуже круто було знову побачити улюблених героїв з перших частин, а пародії на нові жахастики – це окремий шедевр. Обов'язково йдіть компанією, щоб посміятися від душі!»

Для всіх шанувальників серії «Дуже страшне кіно 6» стане чудовою можливістю зануритися у світ, де найбільші кінострахи перетворюються на суцільний привід для сміху.