Оля Цибульська натякнула на другу вагітність: «Я не люблю очевидні відповіді»

Оля Цибульська презентує новий кліп «Мама-драма», який уже на старті викликав хвилю обговорень – і жодної прямої відповіді. У відео артистка з’являється серед вагітних жінок, взаємодіє з ними, торкається їхніх животів і занурюється в атмосферу baby shower, ніби навмисно підштовхуючи глядача до очевидного питання. Але замість пояснень – пауза.

Саме ця пауза і стала головною інтригою.

Соцмережі вже розділилися: одні впевнені, що це особистий натяк, інші – що це художня провокація. Сама ж Оля Цибульська залишає простір для інтерпретацій і не поспішає розставляти крапки.

«Мама-драма» – це не про новину. Це про стан. Про те, як жінка може «виношувати» всередині значно більше, ніж дитину: рішення, страхи, зміни або нову себе.

«Я не люблю очевидні відповіді. Особливо на неочевидні питання. Вагітна чи ні – просте питання. Складніше – хто батько. Щоб зрозуміти, дивіться відео. Там вся правда», – говорить Цибульська.

Над треком працював Ваня Клименко – один із головних хітмейкерів країни, автор пісень, які останні роки формують український поп.

Режисером кліпу став Володимир Шурубура, який підсилив історію візуальною напругою, іронією та чуттєвістю.

