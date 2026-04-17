Фіма Константиновський поділився спогадами, як залицявся до дівчат 15 років тому

17 квітня 2026 17:50 Надточий Андрій
Надточий Андрій

Надточий Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Ведучий Фіма Константиновський
Ведучий Фіма Константиновський розповів про оригінальний спосіб познайомитися.

Сьогодні методів познайомитись – безліч. Люди знаходять одне одного на майстер-класах, під час подорожей, у соцмережах, спортзалах чи кавʼярнях. Однак, аби викликати інтерес і зробити це небанально та красиво, потрібно мати справжній суперскіл. Головне – без пафосу та з природною легкістю, аби залишити після себе приємний післясмак. 

Хоч для уже одруженого Фіми Константиновського підкати не актуальні, ведучий шоу «Поле» на Новому каналі пригадав один зі способів познайомитися власної розробки.

Колись у мене був такий підкат! У 19-20 років я ходив у клуби. Тоді, ще товстому, знайомитися було важче. Стартова позиція дуже складна (усміхається). Одразу з гандикапом (система зрівнювання шансів у спорті, іграх, при якій слабшому учаснику надається перевага, – прим. ред.) заходив у цю битву за дівчат, – з усмішкою розповідає Фіма. – Так от, підходив до тієї, яка сподобалась, і казав: «Давай зіграємо в гру. Коли зміниться трек, я поставлю одне запитання, і прошу тебе чесно відповісти на нього». А вона вже зацікавилася!

Після того, як починалася інша пісня, Фіма йшов до дівчини й ставив перше запитання.

Спочатку питав: «Як тебе звати?». Вона називала імʼя і все, я відходив. Не порушував свої ж правила, – пригадує Фіма. – Після наступного треку питав, чи є в неї хлопець. Чомусь мені було важливішим спочатку дізнатися імʼя (усміхається). Можливо, я потім хотів відправити каналу «М1» на сумісність за іменами (сміється). А третім запитанням було «Чи є в тебе плани на завтра?» І все, більше не підходив. Вона шукала мене сама. Голова! (усміхається).

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK