Анастасія Ткаченко розповіла про адаптацію після операції зі зменшення шлунка
Комікеса та зірка гумористичних проектів Анастасія Ткаченко стала учасницею випуску розважального шоу «єПитання на Новому» та розповіла про серйозні зміни в житті.
Та перш ніж вдатися до хірургічного втручання, Настя тривалий час намагалася схуднути за допомогою традиційних методів. Утім, вони не дали бажаного результату.
Вісім місяців я дотримувалась дієти, займалася спортом, обмежила себе у вживанні алкоголю й палінні. І це мало допомогти, але, на жаль, не дало результату, – розповіла Анастасія Ткаченко. – Я не комплексую через вагу, але зробила операцію для схуднення. Це було необхідно, тому що в мене почались проблеми зі здоров’ям. І баріатрична операція – це один із найкращих варіантів для того, щоб позбутися цих проблем.
Наразі гумористка адаптується до нового способу життя, однак наголошує: обмеження насправді не такі страшні, як здаються на перший погляд.
Після баріотричної операції моє життя змінилося повністю, але поки що я не готова ділитися своїм результатом. Так, звісно, є обмеження, але вони такими лише здаються, – зізналася Настя. – Ці обмеження оманливі, тому що ти просто змінюєш своє життя і їси як нормальна, здорова людина. Два тижні після операції я лише пила воду та вживала протеїн. Після того, як зняли шви, вже можна було їсти звичайну пюреподібну їжу. Наприклад, моркву, цибулю, цвітну капусту й консервований тунець, порція – 60 грамів. У мене ще дуже маленький термін минув після операції, але з часом я буду їсти більше. Тож усе добре.
Зайву вагу своєю фішкою чи образом не вважаю, я є тією, ким є. Моя внутрішня сила, харизма, характер – вони нікуди не подінуться, якщо я схудну, – поділилася Настя. – Харизма не в тому, який ти зовні, вона всередині.
