Анастасія Ткаченко розповіла про адаптацію після операції зі зменшення шлунка

Комікеса та зірка гумористичних проектів Анастасія Ткаченко стала учасницею випуску розважального шоу «єПитання на Новому» та розповіла про серйозні зміни в житті.

На початку березня Анастасія Ткаченко перенесла операцію зі зменшення шлунка. У коментарі Новому каналу гумористка розповіла, чому наважилася на цей крок та як змінилось її життя після втручання.

Та перш ніж вдатися до хірургічного втручання, Настя тривалий час намагалася схуднути за допомогою традиційних методів. Утім, вони не дали бажаного результату.

Вісім місяців я дотримувалась дієти, займалася спортом, обмежила себе у вживанні алкоголю й палінні. І це мало допомогти, але, на жаль, не дало результату, – розповіла Анастасія Ткаченко. – Я не комплексую через вагу, але зробила операцію для схуднення. Це було необхідно, тому що в мене почались проблеми зі здоров’ям. І баріатрична операція – це один із найкращих варіантів для того, щоб позбутися цих проблем.

Комікеса Анастасія Ткаченко / Пресслужба Нового каналу

Наразі гумористка адаптується до нового способу життя, однак наголошує: обмеження насправді не такі страшні, як здаються на перший погляд.

Після баріотричної операції моє життя змінилося повністю, але поки що я не готова ділитися своїм результатом. Так, звісно, є обмеження, але вони такими лише здаються, – зізналася Настя. – Ці обмеження оманливі, тому що ти просто змінюєш своє життя і їси як нормальна, здорова людина. Два тижні після операції я лише пила воду та вживала протеїн. Після того, як зняли шви, вже можна було їсти звичайну пюреподібну їжу. Наприклад, моркву, цибулю, цвітну капусту й консервований тунець, порція – 60 грамів. У мене ще дуже маленький термін минув після операції, але з часом я буду їсти більше. Тож усе добре.

Гумористка підкреслила, що ніколи не комплексувала через зайву вагу та не сприймала її як частину свого сценічного образу.

Зайву вагу своєю фішкою чи образом не вважаю, я є тією, ким є. Моя внутрішня сила, харизма, характер – вони нікуди не подінуться, якщо я схудну, – поділилася Настя. – Харизма не в тому, який ти зовні, вона всередині.

Комікеса Анастасія Ткаченко на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо,