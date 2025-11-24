Євген Лісничий розповів, чому зробив пропозицію руки і серця коханій акторці Ангеліні Самчик в Одесі

24 листопада 2025 17:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Євген Лісничий розповів, чому зробив пропозицію руки і серця коханій акторці Ангеліні Самчик в Одесі
Актор Євген Лісничий
Пресслужба Нового каналу

Актор комедійного серіалу «Сім’я по неділях» Євген Лісничий розповів вперше про заручини.

Читайте такожКатерина Кузнецова розповіла, що думає про шлюб та чому щастя жінки не залежить від обручки
Нещодавно актор серіалів Нового каналу «Голова» та «Сім’я по неділях» Євген Лісничий освідчився коханій – українській акторці Ангеліні Самчик. Деталей про пропозицію руки і серця пара не розголошувала. Лише показали лаконічно, що подія сталася в Одесі, на березі моря. 

Звісно, дівчина сказала «Так!» І от Женя вперше заговорив про заручини. Наприклад, розповів, чому це сталось саме в Одесі. Виявляється, все дуже просто…

Це її рідне місто. І я хотів, щоб цей момент був для неї по-справжньому особливим, – ділиться Лісничий. – Нам якраз пощастило – ми працювали над проектом, який знімався в Одесі. І якось усе так органічно склалося: улюблене місто, море, робота. Я не міг не зробити це там. Хотів, щоб та мить була не лише романтичною, а й наповненою сенсом.

Читайте такожЛеся Нікітюк розповіла, хто для неї є взірцем у кіноіндустрії
Поширене питання до акторських пар – чи зручно це, коли дві творчі людини живуть під одним дахом? Чи не виникає конфліктів через емоційність та творчу натуру.

Нам чудово! Завжди зручно записувати самопроби вдома, – з усмішкою розповідає Євген. – Коли мені не можуть додзвонитися кастинг-директори, то пишуть їй. Все дуже органічно. Гадаю, актори – не найлегші люди, і це не найлегша професія, тому в побуті їх витримати може стати випробуванням. Хоча, звісно, все й від людей залежить. Але, думаю, актори акторів зрозуміють найкраще.

Також існує думка, що в пар можуть виникати конфлікти на фоні того, що часто доводиться грати в кадрі інтимні сцени.

Ми обоє сприймаємо це як частину професії, нічого більше. Іноді треба і цілуватись, і роздягатись, але вже до цього стійкі. Повага й довіра – ключ, – підсумовує Євген Лісничий.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал відносини Євген Лісничий Сімя по неділях

Матеріали на тему

Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 6 випуску від 21.11.2025
Новини

Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 6 випуску від 21.11.2025
Київ 24/7: SKYLERR заінтригувала деталями зйомок серіаліті
Новини

Київ 24/7: SKYLERR заінтригувала деталями зйомок серіаліті
Хто зверху 14 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 13.11.2025
Телешоу

Хто зверху 14 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 13.11.2025
Поле 3 сезон: дивитися 12 випуск онлайн від 12.11.2025
Телешоу

Поле 3 сезон: дивитися 12 випуск онлайн від 12.11.2025
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 21.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 21.11.2025
Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 5 випуску від 14.11.2025

Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 5 випуску від 14.11.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025
Смак дитинства: дивитися 6 випуск онлайн від 09.11.2025

Смак дитинства: дивитися 6 випуск онлайн від 09.11.2025

Популярне відео

Холостяк 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 21.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 21.11.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025
Смак дитинства: дивитися 6 випуск онлайн від 09.11.2025

Смак дитинства: дивитися 6 випуск онлайн від 09.11.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 09.11.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 09.11.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK