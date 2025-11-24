Євген Лісничий розповів, чому зробив пропозицію руки і серця коханій акторці Ангеліні Самчик в Одесі

Актор комедійного серіалу «Сім’я по неділях» Євген Лісничий розповів вперше про заручини.

Нещодавно актор серіалів Нового каналу «Голова» та «Сім’я по неділях» Євген Лісничий освідчився коханій – українській акторці Ангеліні Самчик. Деталей про пропозицію руки і серця пара не розголошувала. Лише показали лаконічно, що подія сталася в Одесі, на березі моря.

Звісно, дівчина сказала «Так!» І от Женя вперше заговорив про заручини. Наприклад, розповів, чому це сталось саме в Одесі. Виявляється, все дуже просто…

Це її рідне місто. І я хотів, щоб цей момент був для неї по-справжньому особливим, – ділиться Лісничий. – Нам якраз пощастило – ми працювали над проектом, який знімався в Одесі. І якось усе так органічно склалося: улюблене місто, море, робота. Я не міг не зробити це там. Хотів, щоб та мить була не лише романтичною, а й наповненою сенсом.

Поширене питання до акторських пар – чи зручно це, коли дві творчі людини живуть під одним дахом? Чи не виникає конфліктів через емоційність та творчу натуру.

Нам чудово! Завжди зручно записувати самопроби вдома, – з усмішкою розповідає Євген. – Коли мені не можуть додзвонитися кастинг-директори, то пишуть їй. Все дуже органічно. Гадаю, актори – не найлегші люди, і це не найлегша професія, тому в побуті їх витримати може стати випробуванням. Хоча, звісно, все й від людей залежить. Але, думаю, актори акторів зрозуміють найкраще.

Також існує думка, що в пар можуть виникати конфлікти на фоні того, що часто доводиться грати в кадрі інтимні сцени.

Ми обоє сприймаємо це як частину професії, нічого більше. Іноді треба і цілуватись, і роздягатись, але вже до цього стійкі. Повага й довіра – ключ, – підсумовує Євген Лісничий.

