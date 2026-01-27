«Мамо, ваш вихід!» повертається: готуйте гострі язички та беріть пиломіри

Увага! 2 березня на Новому каналі – прем’єра нового сезону улюбленого реаліті про свекрух та невісток.

Реаліті Нового каналу «Мамо, ваш вихід!» повертається з новим сезоном. А якщо для перегляду випусків вам необхідна компанія, то вона у вас вже є. Адже ведучий проєкту «Мамо, ваш вихід!» Андрій Черепущак не просто спостерігає за подіями, а коментує все, що відбувається на екрані, так, як це роблять близькі подруги за чаєм.

І коли Андрій реагує на конфлікти чи смішні моменти, складається відчуття, ніби ви дивитеся реаліті разом із ним в одній кімнаті.

Невістки, діставайте гостьові тапки та готуйте гострі язички. Свекрухи, беріть пиломіри для ревізій, – жартує ведучий Нового каналу Андрій Черепущак. – У випусках не буде «стерильних» сварок чи ввічливих пауз. Глядачі побачать різні історії: хтось роками мовчав, терпів, накопичував образи, а потім – бац і все вийшло назовні. А є і такі пари невісток та свекрух, які справді немов мама з донькою, і в них є чому повчитися. Це реаліті допомагає родинам подивитися на себе зі сторони, десь посміятися, а іноді й замислитися: а чи точно я завжди права у своїй родині? І от заради цього варто дивитися новий сезон.

Учасниці реаліті щиро діляться власним досвідом, помилками та відкриттями, і всі ці історії будуть близькі українкам.

«Мамо, ваш вихід!» – це без перебільшення посібник для щасливого сімейного життя. Адже кожна історія пари свекрухи та невістки – це не просто винесення особистого на загал. Це про можливість з’ясувати конфлікти, договорити те, що роками залишалося недомовленим, і зблизитися навіть тоді, коли стосунки були прохолодними, – впевнена керівниця проєкту «Мамо, ваш вихід!» Марина Гостра. – У другому сезоні маємо унікальні історії. Зокрема пару, в якій свекруха офіційно носить цей статус уже понад п’ять років, але вперше потрапила в гості до невістки саме під час зйомок проєкту. А ще – яскраву родину, де свекруха є іноземкою. Вона не розуміла жодного слова українською, але це зовсім не завадило їй надпотужно захищати свою невістку.

А ще в реаліті вистачає моментів, де сміх – це не втеча від проблем, а спосіб пережити їх разом.

Водночас «Мамо, ваш вихід!» – це і про гумор. Бо українські жінки, особливо свекрухи, – природжені народні артистки, – говорить Марина Гостра. – Відкриті, щирі, правдолюбні, вони так емоційно й переконливо стають на захист своїх невісток, що не посміятися з їхніх батлів просто неможливо.

Нагадаємо,