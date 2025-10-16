«Команда»: 2+2 покаже воєнну драму
Стрічка «Команда» розповідає про юнацьку футбольну команду, яка опинилася в окупації.
Фільм створено на основі свідчень людей, які пережили окупацію Херсонщини, побували в полоні та змогли вибратись на підконтрольну Україні територію. Над сценарієм і підготовкою до зйомок команда працювала майже дев’ять місяців. Автором ідеї виступив Сергій Карпенко.
Головну роль – футбольного тренера Віталія – виконав український актор Сергій Журавльов, який у перші дні повномасштабного вторгнення став добровольцем. Його герой – людина, яка не просто тренує команду, а виховує молодь у дусі стійкості, честі та патріотизму.
Для мого героя це не просто гра – це його спосіб жити й не втратити людяність. У багатьох сценах емоцій було настільки багато, що не доводилося нічого «грати» – ми всі відчували біль і гнів, які сьогодні переживає кожен українець, – ділиться Сергій Журавльов.
У стрічці знялися Михайло Ганєв, Артем Ігнатов, Ян Корнєв, Григорій Нікіфоров, Захар Кермощук, Михайло Гнатів, Сергій Сміян, Олена Ларіна, Катерина Белінська, Володимир Абазопуло, Тамара Антропова, Тимур Асланов, Ірина Тамім, Анастасія Ренард та інші. Автори сценарію – Сергій Карпенко, Володимир Москалець, Наталка Волинська, редактор – Олена Партика.
