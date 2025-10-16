«Команда»: 2+2 покаже воєнну драму

16 жовтня 2025 12:12 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

«Команда»: 2+2 покаже воєнну драму
пресслужба каналу 2+2

Стрічка «Команда» розповідає про юнацьку футбольну команду, яка опинилася в окупації.

11 листопада о 18.30 на телеканалі «2+2» відбудеться прем’єра чотирисерійної воєнної спортивної драми «Команда». Це зворушлива історія про юнаків з футбольної команди, які чинять спротив в перші дні повномасштабного вторгнення росії. Стрічка показує, як звичайні українці об’єднуються перед небезпекою, щоб боротися, допомагати одне одному та не втрачати віру.

Фільм створено на основі свідчень людей, які пережили окупацію Херсонщини, побували в полоні та змогли вибратись на підконтрольну Україні територію. Над сценарієм і підготовкою до зйомок команда працювала майже дев’ять місяців. Автором ідеї виступив Сергій Карпенко.

Головну роль – футбольного тренера Віталія – виконав український актор Сергій Журавльов, який у перші дні повномасштабного вторгнення став добровольцем. Його герой – людина, яка не просто тренує команду, а виховує молодь у дусі стійкості, честі та патріотизму. 

Для мого героя це не просто гра – це його спосіб жити й не втратити людяність. У багатьох сценах емоцій було настільки багато, що не доводилося нічого «грати» – ми всі відчували біль і гнів, які сьогодні переживає кожен українець, – ділиться Сергій Журавльов.

Актор Сергій Журавльов / пресслужба каналу 2+2

Зйомки відбувалися у Києві та околицях. Містяни могли бачити на вулицях столиці «військову техніку» з російськими позначками – реквізит для сцен бойових дій. 

У стрічці знялися Михайло Ганєв, Артем Ігнатов, Ян Корнєв, Григорій Нікіфоров, Захар Кермощук, Михайло Гнатів, Сергій Сміян, Олена Ларіна, Катерина Белінська, Володимир Абазопуло, Тамара Антропова, Тимур Асланов, Ірина Тамім, Анастасія Ренард та інші.  Автори сценарію – Сергій Карпенко, Володимир Москалець, Наталка Волинська, редактор – Олена Партика.

«Команда»: 2+2 покаже воєнну драму / пресслужба каналу 2+2

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

